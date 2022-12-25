  • Alwasat News
Atwasat

ديوكوفيتش يسعى للتتويج ببطولة أستراليا لمعادلة نادال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 05:08 مساء
ديوكوفيتش يسعى للتتويج ببطولة أستراليا لمعادلة نادال
الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مشاركة سابقة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس. (أرشيفية:الإنترنت)
alwasat radio

يسعى لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ومعادلة رقم الإسباني رافاييل نادال في عدد الألقاب الكبرى، بـ22، إذ حصد اللاعب 21 لقبًا حتى الآن.

وقال نوفاك: «لا أفكر في الاعتزال حاليًا، أود مواصلة اللعب والاستمتاع، طالما حالتي البدنية تسمح لي، أهدف لتتويج مسيرتي بالألقاب»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

- للمرة الأولى.. ألكاراس ونادال يسجلان حدثا تاريخيا لإسبانيا في عالم التنس
- بطولة «إيه تي بي» تمنح نادال وتسيتسيباس فرصة اعتلاء التصنيف العالمي للتنس

وأضاف أن الأمور تتطور بشكل جيد بالنسبة له حتى الآن، حيث يقدم مستويات جيدة في مختلف البطولات، لافتًا إلى أنه طالما يلعب على هذا المستوى، ويؤدي بقوة وحماس، فإنه سيواصل المضي قدمًا في ملاعب التنس.

الدعم الجماهيري مطلوب
وتمنى ديوكوفيتش أن يحصل على الدعم الجماهيري حينما يعود لمنافسات بطولة أستراليا والذي يطمح لحصد لقبها للمرة العاشرة، بعد أن رفضت مشاركته في البطولة بداية العام الجاري، بسبب عدم تلقيه مصل «كورونا»، وترحيله من البلاد.

ومُنع ديوكوفيتش (35 عامًا) للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضًا من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في يوليو الماضي.

خمسة ألقاب فقط
وحصد اللاعب الصربي خمسة ألقاب فقط خلال العام 2022، بعد أن لعب 49 لقاء، فاز في 42 منها، بينما تلقى سبع هزائم، ليفقد صدارة التصنيف العالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في ...
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ...
معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا

معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا
بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا

بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية

النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات المتحدة

شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات ...
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر

هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها

حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
تين هاغ لا يزال يحلم بوصول دي يونغ لمانشستر
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم ...
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالإنجاز المغربي في كأس العالم 2022
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالإنجاز المغربي في كأس العالم 2022
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
ديوكوفيتش يسعى للتتويج ببطولة أستراليا لمعادلة نادال
ديوكوفيتش يسعى للتتويج ببطولة أستراليا لمعادلة نادال...
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى...
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر...
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي
بيدري: دي يونغ أفضل بديل لبوسكتس ولهذا السبب لم أهنئ ميسي...
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه
اليونايتد يمدد عقود أربعة من لاعبيه...
المزيد