ديوكوفيتش يسعى للتتويج ببطولة أستراليا لمعادلة نادال

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ومعادلة رقم الإسباني رافاييل نادال في عدد الألقاب الكبرى، بـ22، إذ حصد اللاعب 21 لقبًا حتى الآن.

وقال نوفاك: «لا أفكر في الاعتزال حاليًا، أود مواصلة اللعب والاستمتاع، طالما حالتي البدنية تسمح لي، أهدف لتتويج مسيرتي بالألقاب»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأضاف أن الأمور تتطور بشكل جيد بالنسبة له حتى الآن، حيث يقدم مستويات جيدة في مختلف البطولات، لافتًا إلى أنه طالما يلعب على هذا المستوى، ويؤدي بقوة وحماس، فإنه سيواصل المضي قدمًا في ملاعب التنس.

الدعم الجماهيري مطلوب

وتمنى ديوكوفيتش أن يحصل على الدعم الجماهيري حينما يعود لمنافسات بطولة أستراليا والذي يطمح لحصد لقبها للمرة العاشرة، بعد أن رفضت مشاركته في البطولة بداية العام الجاري، بسبب عدم تلقيه مصل «كورونا»، وترحيله من البلاد.

ومُنع ديوكوفيتش (35 عامًا) للسبب ذاته من السفر إلى نيويورك، ما حرمه أيضًا من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد تتويجه بلقبه السابع في ويمبلدون في يوليو الماضي.