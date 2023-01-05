نوفاك ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي «أديلايد» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور ربع النهائي من بطولة «أديلايد» للتنس، بعد إقصائه اليوم الخميس اللاعب الفرنسي كونتان آليس، بمجموعتين دون رد.

وتأخر المصنف الخامس عالميًا ديوكوفيتش في المجموعة الأولى 5/2، أمام المصنف الـ64 عالميًا، قبل أن ينجح نوفاك في العودة وتحقيق الفوز بواقع 7/6 و 7/6، ليتأهل لربع نهائي البطولة.

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وضرب نوفاك موعدا في الدور المقبل مع الكندي دينيس شابوفالوف الذي خسر المباريات السبع التي جمعته بالصربي حتى الآن.