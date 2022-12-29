بمشاركة نادال وديوكوفيتش.. زيادة قيمة جوائز أستراليا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 3.4 بالمئة، لتصل لمستوى قياسي.

وأشار المنظمون إلى أن الزيادة ستسجل رقمًا قياسيًا، إذ سيبلغ مجموع الجوائز 51.6 مليون دولار، بعد أن كانت 49 مليون دولار أمريكي في 2020، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وسيحصل كل من الفائزين بلقبي الرجال والسيدات على 1.99 مليون دولار أمريكي، تزامنًا مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاعبين واللاعبات الذين لن يصلوا حتى إلى النهائي في الفئتين.

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وسيحصد كل من ينتهي مشواره عند الدور الأول على 106.250 دولارًا، بزيادة 3.2 بالمئة، بينما سيحصل كل من يصل إلى الدور الثاني على زيادة مماثلة لتصل الجائزة إلى 158.850 دولارًا.

تصريحات مدير البطولة

وقال مدير البطولة، كريغ تايلي: «إن مجموع جوائز الموسم الصيفي الأسترالي والذي يشمل أحداثًا استعدادية لأولى البطولات الكبرى، مثل النسخة الأولى من كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، سيتجاوز 67.1 مليون دولار لأول مرة».

وأردف: «من المهم جدًا لاستمرار نجاح صيف التنس الأسترالي أن نوفر فرصًا قويةً ومهمةً، وأن نضمن حصول أفضل اللاعبين في العالم على التعويض المالي المناسب، ولذلك قمنا بزيادة قيمة الجوائز لكل دور، اعتبارًا من التصفيات وحتى النهائي، على أن تكون الزيادات الأكبر في الأدوار الأولى للبطولة».