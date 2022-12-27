أستراليا تستقبل ديوكوفيتش لأول مرة بعد عام من الترحيل

القاهرة - بوابة الوسط

يصل نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا الثلاثاء، وذلك بعد عام واحد من ترحيله بسبب رفضه الخضوع للقاح المضاد لكوفيد-19 بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة، وكانت الحكومة الأسترالية منعت في البداية ديوكوفيتش من دخول البلاد على مدى ثلاث سنوات بعد خسارته معركته القضائية في هذا الصدد قبل أن ترفع الإجراءات المفروضة على الزوار القادمين إليها لإبراز برهان على تلقيهم اللقاح.

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وأكدت الحكومة الأسترالية في نوفمبر الماضي أن ديوكوفيتش الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة 9 مرات لم يعد ممنوعا من دخول أراضيها ومنحته تأشيرة دخول للمشاركة في بطولتها المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والمقررة في يناير المقبل، بحسب «فرانس برس».

ترحيل من أستراليا قبل عام

وكان ديوكوفيتش وصل إلى أستراليا في يناير الماضي للمشاركة في البطولة التي تقام في ملبورن زاعما بأنه يملك استثناء طبيا لدخول الأراضي الأسترالية من دون أن يخضع للقاح ضد كوفيد-19 لأنه تعافى من إصابة به قبل فترة وجيزة. لكن سلطات الحدود زعمت بأن النجم الصربي لم يلب المعايير لكي يتم منحه الاستثناء وقد تم احتجازه على مدى خمسة أيام تقدم خلالها باستئناف خاسر قبل أن يتم ترحيله.

حديث لرئيس الاتحاد الأسترالي كريغ تايلي

وأعرب رئيس الاتحاد الأسترالي كريغ تايلي عن أمله في أن يرحب الأنصار المحليون بعودة ديوكوفيتش بقوله إلى عدد من الصحفيين «نرحب بعودته إلى أستراليا. أعتقد أنه في صدد الوصول إلى أديلاييد وأنا أتكلم إليكم وأعتقد أنه سيكون اللاعب الذي يسعى الجميع إلى التغلب عليه».

وأضاف «لدي ثقة كبيرة بالمشجعين المحليين ونأمل أن تكون ردة فعلهم كما نرغب». ويخوض ديوكوفيتش غمار دورة أديلاييد اعتبارا من الأحد وهي إحدى المحطات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.