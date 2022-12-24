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هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 05:32 مساء
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
لقطة هدف البرازيلي ريشارليسون والذي فاز بلقب أجمل هدف في كأس العالم 2022 بتصويت الجماهير. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم السبت فوز المهاجم البرازيلي ريشارليسون بجائزة أجمل هدف بكأس العالم 2022 في قطر بناء على تصويت الجماهير، والذي سجله في شباك صربيا عبر لقطة «أكروباتية».

وفاز منتخب «السيليساو» في هذه المقابلة بـهدفين نظيفين، واختار الجمهور هدف ريشارليسون على حساب هدف السعودي سالم الدوسري والهولندي كودي خاكبو، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ووقع اختيار الجمهور على هدف المهاجم البرازيلي الذي سجله في مرمى صربيا نظرًا لجمالية الهدف، وذلك حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وسجل ريشارليسون الهدف بعد عرضية من متقنة من زميله فينيسيوس جونيور، حيث أوقف الكرة بقدمه اليمنى، قبل أن يطير في الهواء ويطلق الكرة في الشباك، ليوقع على الهدف الثاني له في المباراة، ويهدي «راقصي السامبا» أول فوز في دور المجموعات من كأس العالم 2022.

تمرين سابق على الهدف
وشوهد المهاجم البرازيلي يتدرب على طريقة تسديد الكرة بنفس الطريقة خلال تدريبات المنتخب البرازيلي التي سبقت لقاء صربيا.

بعد المباراة أكدت الجماهير عودة البرازيل للعب كرتها المعهودة، فيما أشار البعض إلى أن فوز البرازيل بنسخة قطر أمر حتمي، وبدأت أنظار الجماهير تتوجه لمتابعة مباريات المنتخب البرازيلي في البطولة، قبل أن تصدم كرواتيا جماهير كرة القدم بإقصائهم من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

الهدف المفضل ضمن تسعة اختيارات
واختار الجمهور هذه الأكروباتية على حساب هدف السعودي سالم الدوسري في الفوز التاريخي ضد الأرجنتين، الهولندي كودي خاكبو ضد الأكوادور، الأرجنتيني إنسو فرنانديس ضد المكسيك، الكاميروني فنسان أبوبكر ضد صربيا، المكسيكي لويس تشافيس ضد السعودية، الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا، ريشارليسون أيضا ضد كوريا الجنوبية، الكوري سيونغ-هو بايك ضد البرازيل، والبرازيلي نيمار ضد كرواتيا.

الجائزة منذ 2006
وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم منح هذه الجائزة منذ مونديال ألمانيا 2006، عندما حققها المكسيكي ماكسي رودريغيس، قبل أن يحققها الأوروغوياني دييغو فورلان في جنوب أفريقيا 2010، وتحصل عليها الكولومبي خاميس رودريغيس في البرازيل 2014، بينما حققها الفرنسي بنجمان بافارد في أرض روسيا 2018.

لقطة تدرب البرازيلي ريشارليسون على الهدف والذي فاز بلقب أجمل هدف في كأس العالم 2022 بتصويت الجماهير. (أرشيفية:الإنترنت)
لقطة تدرب البرازيلي ريشارليسون على الهدف والذي فاز بلقب أجمل هدف في كأس العالم 2022 بتصويت الجماهير. (أرشيفية:الإنترنت)
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