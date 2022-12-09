كرواتيا والبرازيل يصلان لركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط

سيطر التعادل الإيجابي على المواجهة بين منتخبي كرواتيا والبرازيل ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

ودخل الفريقان المباراة متحفظين، واستمر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يحاول بيريسيتش في الدقيقة 29 اقتناص عرضية زميله باساليتش لكنها خرجت دون خطورة، فيما تكفل الحارس الكرواتي بالهجمات البرازيلية على مرماه.

وفي الشوط الثاني صارت المباراة أفضل فنيًا، وزادت المحاولات على المرميين، لكن الحارس الكرواتي كان في الموعد وأوقف جميع الهجمات البرازيلية، وأخطرها فرصة نيمار في الدقيقة 54، قبل أن يعود وينقذ تسديدة خطيرة من باكيتا في الدقيقة 81.

ولجأ المنتخبان للأشواط الإضافية لتحديد الفائز، بعد أن انتهت الأشواط الأساسية بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي آخر دقيقة من الشوط الأول، توغل نيمار من على حدود منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول للبرازيل بطريقة جميلة، ويعادل الأسطورة بيليه في عدد الأهداف المسجلة للبرازيل في كل المسابقات ب 77 هدفًا.

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وجاء التعادل الكرواتي في الدقيقة 117 عن طريق البديل برونو بيتكوفيتش، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، غيرت اتجاها بعد الاصطدام بقدم المدافع البرازيلي ماركينيوس لتغالط الحارس أليسون وتمر للشباك.

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وأصبح الكرواتي لوكا مودريتش أول لاعب يخوض 30 مباراة رفقة منتخب بلاده في البطولات الكبرى، بـ17 مباراة في كأس العالم، و13 مباراة في اليورو.