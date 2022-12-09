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نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 07:56 مساء
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
البرازيلي نيمار يحتفل بهدفه في شباك كرواتيا في كأس العالم، 9 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عادل النجم البرازيلي نيمار عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول أمام منتخب كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وبمراوغة جميلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش، رفع نيمار رصيده من الأهداف إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971.

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فرح ووداع
وودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي، ضمن منافسات ربع نهائي المونديال، رغم تسجيل نيمار لهدفه في الشباك الكرواتية، إذ لم يكف الهدف لعبور كرواتيا التي تعادلت سريعًا، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الجزاء.

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