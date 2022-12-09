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بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 07:50 مساء
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
لاعبو المنتخب الكرواتي يحتفلون بالفوز على منتخب البرازيل في كأس العالم، 9 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب الكرواتي الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الأشواط الإضافية بهدف لكل فريق، في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، والذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة الدوحة.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور نصف النهائي في انتظار الفائز من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وهولندا في التاسعة، مساء اليوم الجمعة.

سيطر التعادل الإيجابي على المواجهة بين منتخبي كرواتيا والبرازيل، ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

ودخل الفريقان المباراة متحفظين، واستمر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يحاول بيريسيتش في الدقيقة 29 اقتناص عرضية زميله باساليتش لكنها خرجت دون خطورة، فيما تكفل الحارس الكرواتي بالهجمات البرازيلية على مرماه.

وفي الشوط الثاني صارت المباراة أفضل فنيًا، وزادت المحاولات على المرميين، لكن الحارس الكرواتي كان في الموعد وأوقف جميع الهجمات البرازيلية، وأخطرها فرصة نيمار في الدقيقة 54، قبل أن يعود وينقذ تسديدة خطيرة من باكيتا في الدقيقة 81.

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ولجأ المنتخبان للأشواط الإضافية لتحديد الفائز، بعد أن انتهت الأشواط الأساسية بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي آخر دقيقة من الشوط الأول، توغل نيمار من على حدود منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول للبرازيل بطريقة جميلة، ويعادل الأسطورة بيليه في عدد الأهداف المسجلة للبرازيل في كل المسابقات بـ 77 هدفًا.

وجاء التعادل الكرواتي في الدقيقة 117 عن طريق البديل برونو بيتكوفيتش، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بعد الاصطدام بقدم المدافع البرازيلي ماركينيوس لتغالط الحارس أليسون وتمر للشباك.

وجاءت ركلات الترجيح لتعادل كفة المنتخب الكرواتي بأربع ركلات، مقابل ركلتين فقط للبرازيل.

الأكثر مشاركة
وأصبح الكرواتي لوكا مودريتش أول لاعب يخوض 30 مباراة رفقة منتخب بلاده في البطولات الكبرى، بـ17 مباراة في كأس العالم، و13 مباراة في اليورو.

أكثر تصديات لكرواتيا
بثمانية تصديات في الشوطين الأصليين للمباراة أصبح الحارس دومينيك ليفاكوفيتش أكثر من تصدى لكرواتيا خلال مباريات كأس العالم.

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