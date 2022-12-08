«974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شيدت دولة قطر 7 ملاعب جديدة وجددت ملعب خليفة الدولي، لاحتضان منافسات كأس العالم 2022، بعضها سيبقى صامدًا كموروث حضاري وثقافي لشبابها، والبعض الآخر سيتم تفكيكه وإزالته بالكامل.

مع نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال، انتهت مهمة استاد «974» رسميًا، ليتم إعادة تدويره كاملًا، واستغلال مساحته لإنشاء مشاريع أخرى، وذلك وفق ما نشرته جريدة الوطن القطرية.

نهاية المسيرة سريعًا

احتضن الملعب الذي يستوعب 44 ألف متفرج، سبع مباريات ضمن البطولة العالمية، قبل أن تنتهي مسيرته رسميًا عقب لقاء البرازيل، ويبدأ مسؤولو الملعب بتفكيكه وإزالته بعد أن كلف قطر ما يقارب 500 مليون دولار، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.

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ويحتفي «974» بالإرث البحري والتجاري لدولة قطر، ولا يشير الرقم ٩٧٤ فقط إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بقطر، بل يرمز أيضاً إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استُخدمت في بناء الاستاد، الواقع في منطقة الميناء بالعاصمة القطرية الدوحة.

حاويات الشحن يعاد تدويرها

وستتم إعادة استخدام الهيكل والحاويات مرة أخرى، فيما ستنشأ مرافق جديدة في موقع الاستاد، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوطن القطرية، نقلًا عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.

عملية تفكيك ملعب 974 بدولة قطر عقب انتهاء مهمته رسميًا بكأس العالم، 8 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

عملية تفكيك ملعب 974 بدولة قطر عقب انتهاء مهمته رسميًا بكأس العالم، 8 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

عملية تفكيك ملعب 974 بدولة قطر عقب انتهاء مهمته رسميًا بكأس العالم، 8 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

عملية تفكيك ملعب 974 بدولة قطر عقب انتهاء مهمته رسميًا بكأس العالم، 8 ديسمبر 2022. (الإنترنت)