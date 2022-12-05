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البرازيل إلى دور الثمانية بحفلة على كوريا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 10:56 مساء
البرازيل إلى دور الثمانية بحفلة على كوريا
احتفال لاعبي المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الكوري بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب البرازيلي الفوز على نظيره الكوري برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجنوب في إطار دور الـ16 من كأس العالم 2022.

دخل «راقصو السامبا» المباراة سريعًا بهدف عن طريق المهاجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7، ما أعطى مؤشرًا بأن هذه المباراة لن تكون سهلة على المنتخب الكوري، وهو ما حصل فعلًا، إذ سجل المهاجم البرازيلي نيمار جونيور العائد للمشاركة رفقة منتخب بلاده بعد الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب صربيا في دور المجموعات، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13، ليكون الهدف السادس تواليًا لنيمار رفقة المنتخب من علامة الجزاء.

أسرع ثلاثية برازيلية في كأس العالم
وحاول «الشمشون الكوري» العودة في النتيجة عن طريق تسديدات قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس البرازيلي كان في المرصاد، واعتمدت البرازيل على المرتدات، حتى كان لها ما أرادت، في الدقيقة 29، إذ عزز المهاجم ريتشارليسون تقدم البرازيليين، لتكون أسرع ثلاثية تسجلها البرازيل في الشوط الأول منذ كأس العالم 2002، وهي أسرع ثلاثية للبرزايل في مباريات كأس العالم.

وقدمت البرازيل شوطًا أكثر من رائع، واستمرت الحفلة البرازيلية في الشوط الأول، وهذه المرة بقدم لاعب الوسط لوكاس باكيتا في الدقيقة 36، بعد تمريرة سحرية من الجناح فينيسيوس، لتكون ثاني مباراة تحقق فيها البرازيل رباعية في الشوط الأول بالمونديال منذ مباراة المكسيك 1954.

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الشوط الثاني جاءت المحاولة الكورية في الدقيقة 46 بأقدام القائد سون هيونغ مين، لكن الحارس البرازيلي أليسون يعود مرة أخرى ويبعد الخطر عن مرماه بكل براعة، فيما استمرت المحاولات البرازيلية، والتي اتسمت بالأنانية، ما أفقدها الفعالية على المرمى الكوري الجنوبي.

هدف حفظ ماء الوجه
وفي الدقيقة 77 استطاع المهاجم الكوري سيونغ هو بايك، تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة يسارية صاروخية بسرعة (59 كم/ساعة)، غالطت الحارس أليسون، وسكنت شباكه.

وصعد المنتخب البرازيلي لملاقاة المنتخب الكرواتي في دور الثمانية من كأس العالم 2022، فيما ودعت كوريا البطولة.

احتفال لاعبي المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الكوري بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
احتفال لاعبي المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الكوري بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
احتفال لاعبي المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الكوري بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
احتفال لاعبي المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الكوري بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
ركلة جزاء المهاجم البرازيلي نيمار أمام المنتخب الكوري في كأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
ركلة جزاء المهاجم البرازيلي نيمار أمام المنتخب الكوري في كأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
المهاجم البرازيلي نيمار أمام المنتخب الكوري في كأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
المهاجم البرازيلي نيمار أمام المنتخب الكوري في كأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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