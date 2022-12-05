نيمار يقود البرازيل أمام كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده أمام منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب 974، وهي آخر مباراة ستلعب على هذا الملعب في المونديال.

وأعلن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي عن تشكيلته للمباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدر ميليتاو

خط الوسط: نيمار، كاسيميرو، باكيتا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا

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وسيقود مهاجم توتنتهام الإنجليزي سون هيونج مين منتخب كوريا الجنوبية في اللقاء، أملًا في تكرار إنجاز مونديال 2002، حينما استضافته على أرضها.