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إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 03:59 مساء
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
منتجات مختلفة لتسخين التبغ (أ ف ب)
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ضمت الحكومة الإسبانية الثلاثاء استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ خاصة التبغ المسخن إلى قرارها المسبق بحظر السجائر العادية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما أعلنته وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا أن الحكومة الإسبانية ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ، خصوصًا في تسخين التبغ الذي سيخضع للقواعد عينها السارية على السجائر العادية.

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وكتبت غارسيا على منصة «إكس» بعد جلسة لمجلس الوزراء «النكهات الموجودة في المنتجات المشتقة من التبغ (بينها المرشحات وورق السجائر والكبسولات) باتت محظورة الآن وسيخضع التبغ المسخن للقواعد عينها التي يخضع لها التبغ التقليدي».

وجرى في الواقع حظر السجائر المنكهة بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ العام 2020.

%26 من البالغين في إسبانيا مدخنون
وجاء في بيان للوزارة «لذلك أصبح بيع التبغ المسخن الذي يحتوي على منكهات ممنوعًا، وأصبح لزامًا الإشارة على الملصق إلى أن هذا المنتج مضر بالصحة»، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الأربعاء.

وقد زادت شعبية منتجات تسخين التبغ بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فيما حولت الشركات العاملة في قطاع التبغ تركيزها إلى تسويق البدائل غير الدخانية للسجائر.

غالبًا ما يحصل التباس بين هذه المنتجات وبين السجائر الإلكترونية، التي تسخن سائلاً قد يحتوي على النيكوتين ولكن من دون حرق التبغ.

وتستخدم منتجات تسخين التبغ حرارة عالية لتكسير أوراق التبغ، من خلال عملية تسمى الانحلال الحراري لا تقوم على إشعال التبغ أو إحراقه، وبالتالي تجنب إحداث أي دخان.

ولا يزال يوجد في إسبانيا عدد كبير من المدخنين على الرغم من انخفاض نسبتهم بشكل حاد. ويدخن حوالي 26% من السكان البالغين في إسبانيا بشكل يومي، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي (22.3%)، بحسب أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن التبغ.

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