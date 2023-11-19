أكياس التبغ الرطب تجعل السويد أول بلد أوروبي خال من التدخين

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد السويد لأن تصبح أول بلد أوروبي خال من التدخين، ويعود الفضل في ذلك بجزء كبير إلى شعبية الـ«سنْوس» وهو كيس فيه تبغ أو نيكوتين رطب يوضع تحت الشفة العليا، لكن البعض يشعر بالقلق من أن صناعة التبغ تروج لـ«قصة خيالية» أفضل من أن تكون حقيقية.

تقول الحكومة إن أكياس التبغ التي يستخدمها واحد من كل سبعة سويديين، ساهمت في خفض عدد المدخنين في البلاد من 15% عام 2005 إلى 5,2 % العام الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض في أوروبا، وتصنَّف الدولة على أنها خالية من التدخين عندما يكون أقل من 5 % من سكانها مدخنين يوميين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأكياس التبغ الرطب محظورة في الاتحاد الأوروبي منذ العام 1992، لكن السويد تفاوضت للحصول على إعفاء عندما انضمت إلى الكتلة بعد ثلاث سنوات.

في مصنع «سويدش ماتش» في مدينة غوتنبرغ (غرب)، تشق آلاف الجرعات من التبغ الرطب طريقها عبر شبكة معقدة من الآلات التي تنتج الأكياس، وفي العام 2021، باعت الشركة 277 مليون صندوق من أكياس التبغ الرطب في السويد والنروج.

وقال الناطق باسم «سويدش ماتش» باتريك هيلدينغسن لوكالة فرانس برس «نستخدمه منذ 200 عام في السويد. إنه جزء من الثقافة السويدية، على غرار ثقافة النبيذ في العديد من الدول الأوروبية الأخرى».

ووصف هيلدينغسن عملية التصنيع قائلا «يورَّد التبغ من الهند أو من الولايات المتحدة. يمر عبر صوامع ثم يُعبّأ داخل أكياس مثل أكياس الشاي ثم توضع في صناديق».

وهناك نوعان منها: السنوس البني التقليدي الذي يحتوي على التبغ، والسنوس الأبيض المصنّع الذي يحتوي على النيكوتين وغالبا ما يكون منكّهاً.

تأثير النيكوتين أقوى

تُباع أكياس التبغ الرطب التقليدية عادة في السويد والنروج والولايات المتحدة، منها النوع الأبيض الذي بدأ إنتاجه قبل 15 عاما تقريبا، في غياب نص قانوني في الاتحاد الأوروبي لأنه لا يحتوي على التبغ. وقد حظره هذا العام في بلجيكا وهولندا، لكنه يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب في السويد حيث ازداد استخدامه أربع مرات بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و29 عاما في أربع سنوات.

ويقول 15% من الأشخاص في السويد إنهم يستخدمون أحد أشكال التبغ الرطب يوميا، وهو رقم ارتفع قليلا في السنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه، شهدت البلاد ترجعا حادا في عدد المدخنين رغم أن أسعار السجائر أقل من نصف سعرها في إيرلندا على سبيل المثال.

ويقول 5 % فقط من السويديين إنهم يدخنون بانتظام، وفق بيانات عام 2022 الصادرة عن وكالة الصحة العامة، ما يجعل السويد متقدمة 27 عاما على الاتحاد الأوروبي الذي حدد الوصول إلى هذا الهدف عام 2050.

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وقال وزير الصحة السويدي ياكوب فورسمد «إنه أمر إيجابي جدا»، وأضاف «كان قرار حظر التدخين في المطاعم اعتبارا من العام 2005 ثم في المطاعم الخارجية والأماكن العامة في 2019 مهما جدا»، وأشار إلى أن «العديد من السويديين يقولون أيضا إن التحول إلى التبغ الرطب ساعدهم في التوقف عن التدخين».

كذلك، دعمت الحكومة صناعة التبغ الرطب مع رفعها الضرائب على السجائر 9 % وخفض الضرائب على التبغ الرطب التقليدي 20 %.

وقال ثوربيورن ثورس، وهو مصلح نوافذ يبلغ 67 عاما ويستهلك التبغ الرطب مذ كان في سن المراهقة «مع كل هذه القواعد، من شبه المستحيل التدخين. السنوس ليس له رائحة، كما أن تأثير النيكوتين أقوى بكثير من السيجارة».

لا صلة لها بالسرطان

لكن قرار خفض الضرائب على التبغ الرطب لا يلقى استحسان أولريكا أرهيد كاغستروم، رئيسة جمعية السرطان السويدية، التي قالت «لقد فوجئت بذلك وشعرت بخيبة أمل حقيقية»، وأوضحت «يظهر ذلك أنهم صدّقوا القصة الخيالية لصناعة التبغ، (أي) محاولة العثور على سوق جديدة لهذه المنتجات وأنها منتجات للحد من الضرر» مضيفة «ليست هناك بحوث كافية حتى الآن».

وتابعت «نحن نعلم أن التبغ الرطب وهذه الأنواع من منتجات النيكوتين تسبب تغيرات في ضغط الدم وهناك خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل»، وأعربت عن خشيتها من أن كما هي الحال مع التدخين، سيستغرق الأمر سنوات ليظهر «إلى أي مدى كانت هذه المنتجات ضارة».

وفي يوليو 2023، أظهرت دراسة أجراها المعهد النروجي للصحة العامة أن خطر الإصابة بسرطان الحلق والبنكرياس كان أكبر ثلاث مرات ومرتين تواليا بين من يستخدمون السنوس بشكل متكرر.

ومع ذلك، خلصت دراسة عام 2017 نشرتها المجلة الدولية للسرطان إلى عدم وجود صلة بين السرطان وأكياس التبغ الرطب.