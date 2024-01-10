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أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 11:57 صباحا
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
صورة تعبيرية عن صناعة الجبن المعالج حراريا (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ألكساندرا رازارينوفا من الإقبال على تناول الجبن المعالج حراريا، مشيرة إلى كونه منتجا منخفض الفائدة، ويجب تناوله بكميات محدودة.

وأوضحت رازارينوفا في حديث لراديو «سبوتنيك» أن هذا النوع من الجبن - الذى تفضل النساء استخدامه نظرا لكونه مكونا مفضلا في إعداد أطباق متنوعة - يحتوي على عديد المكونات غير الطبيعية، حسب وكالة الأنباء الروسية «آر تي».

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وتضيف خبيرة التغذية الروسية «يمكن التعرف على الجبن المعالج حراريا من بعض المواصفات التي تميزه كسهولة فرده في السندويشات لقوامه الأكثر ليونة ومرونة من الجبن الطبيعي، ويعود ذلك لكونه مصنوعا من الجبن الطبيعي بينما يصنع الجبن الطبيعي من الحليب».

مخاطر استهلاك الجبن المعالج
وأكدت أن «ما يزيد من مخاطر استخدام الجبن العالج حراريا هو تلك الإضافات التي تضاف له مثل المستحلبات والأصباغ والنكهات ومحسنات النكهة والمثبتات والمواد الحافظة والي تصنع في الأغلب من الدهون المتحولة».

وتنوه خبيرة التغذية بأن «تناول الجبن العالج حراريا بانتظام يؤثر سلبا في الصحة إذ أنه يحتوي على المزيد من الملح والدهون والمواد الحافظة للحصول على طعما خاصا من خلال تلك الإضافات المختلفة مقارنة بالجبن العادي».

وأشارت إلى أن «احتواء النظام الغذائي على كميات كبيرة من الجبن المعالج يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، والسمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ويمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص».

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