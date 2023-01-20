لماذا تؤثر الأجبان في الإنسان عاطفيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

هناك أكثر من يوم عالمي للجبن حول العالم، وهو ما يعكس عشق هذه المادة الغذائية التي تدخل في الكثير من الأطعمة، فضلا عن تناولها وحدها.

ولمناسبة اليوم العالمي للجبن الذي يحتفل به في 20 يناير من كل عام، كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يكاتيرينا ستيسينكو، فوائد ومضار الأجبان، وعلاقة الأجبان عموما بالمشاعر العاطفية، حسب «روسيا اليوم».

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وتشير الخبيرة في مقابلة مع جريدة «إزفيستيا» إلى أن الجبن منتج يتكون 100% من دهون حليب البقر (الماعز، الأغنام)، وإذا كان يحتوي على 50% من الزيوت النباتية فيجب أن يطلق عليه منتج من منتجات الأجبان.

وتقول: «لماذا يحب الناس الجبن؟ اتضح أن الأجبان تحتوي على حمض أميني يسمى فينيثيلامين (PEA) وهو ناقل عصبي مسؤول عن العشق. وهذا المركب الكيميائي يثير النشوة، وهو مشابه لحمض نووي موجود في الشوكولاتة والنقانق. وتحدد القيمة الغذائية للجبن استنادا إلى مكوناته».

مقدمة للسيروتونين

وتضيف، الجبن يحتوي على 30% دهونا وما لا يقل عن 20-25% بروتينات واملاح الفوسفور والكالسيوم ومجموعة كاملة من الفيتامينات الموجودة في الحليب. والبروتينات الموجودة في الجبن قريبة من بروتينات أنسجة وأعضاء الجسم البشري، لذلك تعتبر الأكثر فائدة. كما أن الجبن يحتوي على أحماض أمينية أساسية كالليسين والميثيونين والتريبتوفان، الذي يعتبر مقدمة للسيروتونين، الذي يؤثر إيجابيا في المشاعر العاطفية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب ألا ننسى أن 56 غراما من الجبن (وجبة الجبن القياسية )تحتوي على ما لا يقل عن 15 غراما من الدهن و200 سعرة حرارية. مع العلم أن المعدل اليومي المعتمد للدهون هو 50-70 غراما.

وتقول: «تحتوي الأجبان على نسبة عالية من الأملاح. فمثلا تحتوي 60 غراما من جبن تشيدر على 350 ملغ من الملح. والجميع يعرفون التأثير السلبي للملح في مستوى ضغط الدم. كما أن مساهمة الملح في هشاشة العظام تثير القلق لأن الملح يساعد على طرد الكالسيوم من الجسم. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والوزن الزائد، فعليه على الأقل التقليل من استهلاك الجبن».

منتجات الألبان

وتضيف، وينصح بالتقليل من استهلاك الجبن ومنتجات الألبان الأخرى كل من يعاني من التهاب المفاصل والصداع النصفي. وأظهرت بعض الدراسات أن منتجات الألبان تؤثر سلبا في صحة الرجال.

وتقول: «ولكن هذا لا يعني التخلي تماما عن تناول الجبن. المهم هنا الاعتدال في تناوله 30-50 غرام من الجبن في اليوم مفيد للصحة. ومن الأفضل تناول الجبن الذي لا تزيد نسبة الدهون فيه عن 20-30%».