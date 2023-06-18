آثار سلبية للإفراط في تناول الجبن.. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يفضل الغالبية العظمى تناول الجبن، سواء في وجبة الإفطار أو الإضافة على البيتزا والشطائر، أو إدخالها في مزيج الأطعمة المختلفة، لما لها من نكهة مميزة وطعم مختلف.

لكن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناول الجبن، خصوصًا الجبن المصنع، لما يتركه من آثار سلبية على الجسم، كما نشر موقع «Eat This».

الإصابة بالإمساك

من أبرز الآثار الجانبية للإفراط في تناول الجبن هو الإصابة بالإمساك، وذلك لأنها غنية بالدهون، وتحتوي على نسبة منخفضة في الألياف التي تساعد على عملية الهضم. كما أن المحتوى الغني من الدهون يبطئ عملية الهضم.

الإصابة بحرقة في المعدة

الإكثار من تناول الجبن، خصوصًا المملح والمصنع يرفع احتمالات الإصابة بحرقة المعدة. وذلك لأن المحتوى الغني بالدهون في الجبن يؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، وهي العضلة المسؤولة عن منع حمض المعدة من العودة إلى المريء. هذا يمكن أن يؤدي إلى حرقان في الصدر والحلق.

الإضرار بالبشرة

توصلت عديد من الدراسات إلى العلاقة بين الإفراط في تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ومنها الجبن، والإصابة بحبوب الشباب. وهذا يرتبط بالهرمونات الموجودة في اللبن، مثل عامل النمو المشابهة بالإنسولين، وهو هرمون يحفز إنتاج الدهون بالجسم.

الجلسرين والألوفيرا لتوريد الشفاه

أفضل 3 فواكه لمواجهة موجات الحر

الإصابة ببكتيريا الليستريا

الليستريا المستوحدة هي بكتيريا تسبب أمراضًا تنتقل عن طريق الغذاء، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل، وكبار السن.

وعادة ما يكون الجبن الطري معرضًا بشكل أكبر للتلوث بالليستريا. إذا جرى استهلاك هذه الأجبان بشكل مفرط أو لم يجر تخزينها بشكل صحيح، فقد يزداد خطر التعرض لليستيريا.

الإصابة بالسرطان

كما يحذر خبراء التغذية من أن الإفراط في تناول الجبن يرفع مخاطر الإصابة بأنواع من الأورام السرطانية. وذلك لأن الجبن يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة التي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

علاوة على ذلك، تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين استهلاك منتجات الألبان، بما فيها الجبن، وارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.