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أفضل 3 فواكه لمواجهة موجات الحر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 17 يونيو 2023, 03:36 مساء
أفضل 3 فواكه لمواجهة موجات الحر
بطيخ (الإنترنت)
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يتطلع الكثيرون لقدوم فصل الصيف والطقس الدافئ حتى يتسنى لهم قضاء مزيد من الوقت خارج المنزل، والاستمتاع بالجو المنعش.

ومع ذلك، فإن التعرض لموجات الحر الشديد فترات طويلة يرفع مخاطر الإصابة بعديد المشاكل الصحية، أولها الجفاف الذي يمكن أن يسبب الإمساك والغثيان والصداع إذا لم يتم علاجه على وجه السرعة، كما أوردت جريدة «إكسبريس» البريطانية.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية عادة بشرب ما يقرب من لترين أو أكثر من المياه يوميًا، للحفاظ على الترطيب الذي يحتاجه الجسم.

ولتفادي الإصابة بالجفاف في فصل الصيف، خصوصًا خلال موجات الحر الشديد، ينصح خبراء التغذية بالمواظبة على تناول ثلاثة أنواع أساسية من الفاكهة، أولها البطيخ، فالبطيخ من أكثر الفاكهة الغنية بالماء، حيث يمثل 92% منه، ولهذا فإنه الخيار الأمثل لتعويض المياه التي يحتاجها الجسم خلال اليوم.

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الاختيار الثاني هو الطماطم، إذ تمثل المياه 95% منها، ولهذا فهي من الخيارات الصحية الممتازة التي تساعدك خلال موجات الحر الشديد. لكن يجب تجنب إضافة الملح أو السكر إلى الطماطم، لتفادي الإصابة بحالات مرضية أخرى.

أما الاختيار الثالث فهو الفراولة، فالفراولة غنية بالمياه التي تمثل 92% منها، ولهذا تساعدك في تفادي الجفاف خلال الصيف. ويمكن إضافة الفراولة إلى مزيج العصائر أو الزبادي، لمضاعفة قيمتها الغذائية.

كما ينصح خبراء التغذية بالمواظبة على شرب اللبن خلال فصل الصيف، لأنه يمنح الجسم ترطيبا أعلى من المياه، لما يحتويه من عناصر غذائية أخرى مثل الدهون الصحية والبروتينات التي تبطئ عملية التخلص من السوائل في المعدة، وهو ما يحافظ على ترطيب الجسم فترة أطول.

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