الجلسرين والألوفيرا لتوريد الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط

الحصول على شفاه وردية وناعمة جزء أساسي من جمال الأنثي، وتسعي المرأة لتحقيق ذلك. ولن يتحقق ذلك إلا بمجموعة من الوصفات السحرية التى يمكنك إعدادها فى المنزل من أجل تقشير الشفاه، لتوريدها وتنعيمها فى وقت قياسي. تعرفي معنا على بعضها، وطبقيها في منزلك بسهولة وفقا لموقع «الجميلة».

وصفة العسل والجلسرين لعلاج سواد محيط الشفاه

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الجلسرين

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- نضع في وعاء عميق المكونات السابقة مع التقليب المستمر، حتي تتجانس الوصفة.

- نضع الوصفة مباشرة على الشفايف مع التدليك المستمر.

- تترك الوصفة على الشفايف حتي صباح اليوم التالي، وتغسل الشفايف جيدا بالماء البارد، وتتكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

البزار وجوز الهند لنضارة البشرة