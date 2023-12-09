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تأثير المشي على مستوى السكر بالدم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 11:54 صباحا
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم
صورة تعبيرية عن قياس السكر في الدم (أرشيفية الإنترنت)
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يساعد المشي بعد تناول وجبات الطعام، مهما كانت المسافات قصيرة، في إبطاء ارتفاع مستوى السكر بالدم.

وأشارت الدكتورة شينون كناب، من مستشفى كليفلاند الأمريكية، إلى أن المشي بعد تناول وجبة الطعام لمدة من 2-5 دقائق يمكن مع مرور الوقت أن يقلل من الحاجة إلى استخدام حقن الإنسولين، حسب «روسيا اليوم».

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وأكدت أن هذا النشاط البدني البسيط بعد تناول الطعام له تأثير فوري على مستوى السكر، وعلى المدى الطويل كذلك.

وأوصت باتباع بعض الخطوات، للتحكم في مستوى السكر بالدم، منها اختيار نظام غذائي صحي وتقليل مستوى التوتر، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه النصائح مفيد بشكل عام، ولمرضى السكري خاصة، حتى إذا كانوا يتناولون أدوية للتحكم في مستواه.

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