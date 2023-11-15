انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة أميركية نشرتها دورية «Diabetes Care»، أن انخفاض النوم بمقدار 90 دقيقة فقط لمدة ستة أسابيع يزيد خطر إصابة النساء بالسكري، مبينة أن قلة النوم تزيد من مقاومة الإنسولين لدى النساء اللاتي اعتدن الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا في النساء بعد انقطاع الطمث، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، الموافق 14 نوفمبر من كل عام.

خلال الدراسة، التي نقلتها «ديلي ميل» البريطانية ركز الباحثون على تأثير انخفاض وقت النوم في خطر إصابة السيدات بالسكري، عبر مراقبة 38 امرأة سليمة، بما في ذلك 11 امرأة بعد انقطاع الطمث، ينمن بشكل روتيني سبع ساعات على الأقل ليلا.

ويتراوح مقدار النوم الموصى به للصحة المثالية بين سبع وتسع ساعات ليلا، ومع ذلك فإن نحو ثلث الأميركيين يحصلون على أقل من الحد الأدنى الموصى به.

ويعاني أكثر من نصف مليار شخص مرض السكري الذي يؤثر في الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار. ومن المتوقع أن يتضاعف العدد إلى 1.3 مليار شخص في العالم خلال الـ30 عاما المقبلة، وفق أحدث التقديرات.

وخضعت المشاركات لمرحلتين: في الأولى طُلب منهن الحفاظ على نومهن الكافي؛ وفي الأخرى، طُلب منهن تأخير موعد نومهن لساعة ونصف ساعة؛ ما أدى إلى تقصير وقت نومهن لنحو ست ساعات، واستمرت كل مرحلة لست أسابيع.

وبينت النتائج أن تقليل النوم لـ90 دقيقة لمدة ست أسابيع يزيد من مستويات الإنسولين في أثناء الصيام بنسبة تتخطى 12%، وبأكثر من 15% بين النساء قبل انقطاع الطمث.

وبشكل عام، زادت مقاومة الإنسولين بنسبة 15% تقريبا، وبأكثر من 20% بين النساء بعد انقطاع الطمث، بينما بقي متوسط مستويات السكر في الدم مستقرا لجميع المشاركات طوال فترة الدراسة.

وهذه النتائج هي الأولى التي تُظهر أن نقص النوم المعتدل لمدة ست أسابيع، يسبب تغيرات في الجسم تزيد من خطر إصابة النساء بالسكري، وفق الفريق.

تقييد النوم بست ساعات قد يسبب االإصابة بالسكري

تقول الباحثة الرئيسية للدراسة بجامعة كولومبيا الأميركية الدكتورة ماري بيير سانت أونج: «أثبتت دراستنا أن تقييد النوم إلى ست ساعات في الليلة لمن يحصلن على نوم كافٍ بانتظام، يُضعف حساسية الإنسولين لديهن، وقد يؤدي الضغط المستمر على الخلايا المنتجة للإنسولين إلى فشلها، ما يُسبب في النهاية الإصابة بالسكري».

وتضيف أن النتائج تشير إلى أنه يجب على النساء، خصوصا بعد انقطاع الطمث، الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل ليلا للوقاية من السكري، تؤكد أن الفريق سيواصل تقييم أنماط النوم التي يمكن أن تُحسن التحكم في نسبة السكر بالدم لدى البالغين المعرضين لخطر هذا المرض.