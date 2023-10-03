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صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:29 صباحا
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
صعوبات النوم ترفع احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع. (الإنترنت)
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وجدت دراسة حديثة رابطا وثيقا بين صعوبات النوم وأعراض الأرق وزيادة احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع لدى السيدات، ما يسلط الضوء على أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد لدعم صحة الجسم، خصوصا للنساء.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 66 ألف سيدة تتراوح أعمارهن بين 25 – 42 عاما على مدار 16 عاما، لم تكن أي منهن تعاني من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة، كما نقل موقع «نيورو ساينس نيوز».

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في قسم تشانينغ لطب الشبكات في بريغهام بالولايات المتحدة، أن السيدات اللاتي يحصلن على قسط من النوم أقل من سبع ساعات يوميا يواجهن أعراض الأرق، وترتفع لديهم احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع.

كما لاحظ الباحثون أن النساء اللاتي يعانين من صعوبات في النوم لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى، ونشاط بدني أقل، ونظام غذائي أسوأ. كما أن النساء اللاتي يعانين من صعوبات النوم كن أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول وسبق لهن أن مررن بفترة انقطاع الطمث.

وفي نهاية الدراسة، ارتفع عدد المصابات بارتفاع ضغط الدم إلى 25 ألف امرأه لا يحصلن على قسط كافٍ من النوم الجيد يوميا.

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انتشار الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأرق بين البالغين
وأصبح ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم منتشرة بشكل متزايد بين البالغين في الولايات المتحدة، وكلاهما ينتشر بشكل مثير للقلق حول العالم. في الواقع، أكثر من 35% من البالغين في الولايات المتحدة لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليلا.

وتشير الأكاديمية الأميركية لطب النوم إلى أن 30% من الأميركيين يعانون من أعراض الأرق. ومن المثير للدهشة أن 45% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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