د. حواء دربي تجيب.. كيف يصوم مريض ارتفاع ضغط الدم؟

القاهرة - بوابة الوسط

عبر صفحة المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، قدمت رئيس قسم القلب والوعائية وضغط الدم، بإدارة مكافحة الأمراض غير السارية، الدكتورة حواء دربي، مجموعة من النصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وقالت دربي في مقطع مصور: «من مفاتيح صحة القلب عن الصيام ومريض ارتفاع ضغط الدم، وهل بإمكانه الصيام؟».

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وأجابت: «يعتبر الصيام فرصة جيدة لتحسين صحة القلب، ويستطيع المصاب بارتفاع ضغط الدم الصيام طالما كان ضغطه مستقرًا، وإن لم يكن كذلك فعليه مراجعة الطبيب لتحديد قدرته على الصيام من عدمها».

أما بالنسبة للعلاج الدوائي، فأوضحت الطبيبة: «معظم أدوية ضغط الدم تعمل لفترة طويلة من 12 إلى 16 ساعة، لهذا تؤخذ من مرة إلى اثنتين يوميا، فيمكن تناول الجرعة مع الإفطار والسحور».

وأوصت بأن يتناول المريض الأدوية التي تساعد على إدرار البول في فترة الإفطار حتى لا يصاب الصائم المريض بالجفاف».