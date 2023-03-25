برنامج «كلينكا» يتناول أبرز أخطاء تنظيف الأسنان

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت حلقة، الجمعة، من برنامج «كلينكا– Clinica» بعض النصائح حول تنظيف الأسنان، خصوصا لدى الأطفال.

ونشرت صفحة البرنامج في «فيسبوك» مقطعا تحت عنوان «تعرف على الأخطاء السائدة والطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان مع د. آية كعبار».

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وتحدثت الطبيبة، خلال البرنامج الذي يعرض على قناة الوسط «wtv»، عن ضرورة بدء الاعتناء بنظافة الأسنان منذ الصغر، بل من فترة الرضاعة عقب ظهور الأسنان مباشرة، مع التركيز على ضرورة اختيار النوع المناسب من فرشاة الأسنان، وذلك باختيار النوع الناعم.

ويذاع البرنامج الجمعة في الثالثة والنصف عصرا، ويعاد السبت في العاشرة والربع صباحا، يقدم البرنامج معلومات صحية من قبل مختصين في المجالات الطبية ‏المختلفة تصحيحا للاستشارات ‏الطبية والأدوية غير الدقيقة، وذلك من أجل صحة جيدة تساعد المشاهدين على الصيام‎.‎

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