  • Alwasat News
Atwasat

برنامج «كلينكا» يتناول أبرز أخطاء تنظيف الأسنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 02:26 مساء
برنامج «كلينكا» يتناول أبرز أخطاء تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان مع د. آية كعبار (بوابة الوسط)
alwasat radio

تناولت حلقة، الجمعة، من برنامج «كلينكا– Clinica» بعض النصائح حول تنظيف الأسنان، خصوصا لدى الأطفال.

ونشرت صفحة البرنامج في «فيسبوك» مقطعا تحت عنوان «تعرف على الأخطاء السائدة والطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان مع د. آية كعبار».

- قناة الوسط «wtv» تبث أولى حلقات «كلينكا» عصر الجمعة

وتحدثت الطبيبة، خلال البرنامج الذي يعرض على قناة الوسط «wtv»، عن ضرورة بدء الاعتناء بنظافة الأسنان منذ الصغر، بل من فترة الرضاعة عقب ظهور الأسنان مباشرة، مع التركيز على ضرورة اختيار النوع المناسب من فرشاة الأسنان، وذلك باختيار النوع الناعم.

ويذاع البرنامج الجمعة في الثالثة والنصف عصرا، ويعاد السبت في العاشرة والربع صباحا، يقدم البرنامج معلومات صحية من قبل مختصين في المجالات الطبية ‏المختلفة تصحيحا للاستشارات ‏الطبية والأدوية غير الدقيقة، وذلك من أجل صحة جيدة تساعد المشاهدين على الصيام‎.‎

تعرف إلى مواعيد عرض برامج رمضان على تلفزيون الوسط «wtv» من هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«تيك توك» يبدّد «أوهام» قطع القناة المنوية
«تيك توك» يبدّد «أوهام» قطع القناة المنوية
نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان
نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان
موانع الحمل الهرمونية تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
موانع الحمل الهرمونية تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
9 نصائح من أجل صيام أفضل في رمضان
9 نصائح من أجل صيام أفضل في رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى...
فوائد التمور عديدة.. فماذا عن أضرارها؟
فوائد التمور عديدة.. فماذا عن أضرارها؟...
عقول في المخازن.. سر احتفاظ جامعة دنماركية بأدمغة أكثر من 9 آلاف مريض نفسي
عقول في المخازن.. سر احتفاظ جامعة دنماركية بأدمغة أكثر من 9 ......
تحدي إنقاص الوزن قبل رمضان
تحدي إنقاص الوزن قبل رمضان...
نصائح لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو حُمى القش
نصائح لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو حُمى القش...
المزيد
برنامج «كلينكا» يتناول أبرز أخطاء تنظيف الأسنان
برنامج «كلينكا» يتناول أبرز أخطاء تنظيف الأسنان...
أطعمة ضارة وأخرى مفيدة لمن يعاني مشكلات المفاصل
أطعمة ضارة وأخرى مفيدة لمن يعاني مشكلات المفاصل...
قناة الوسط «wtv» تبث أولى حلقات «كلينكا» عصر الجمعة
قناة الوسط «wtv» تبث أولى حلقات «كلينكا» عصر الجمعة...
9 نصائح من أجل صيام أفضل في رمضان
9 نصائح من أجل صيام أفضل في رمضان...
موانع الحمل الهرمونية تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
موانع الحمل الهرمونية تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي...
المزيد