قناة الوسط «wtv» تبث أولى حلقات «كلينكا» عصر الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض قناة الوسط «wtv» في الثالثة والنصف عصر الجمعة، بتوقيت ليبيا، أولى حلقات برنامج «كلينكا – Clinica».

تتناول الحلقة صحة الأطفال في موسم المدارس، إذ يستضيف البرنامج أطباء متخصصين في الجهاز التنفسي وطب الأطفال والصحة النفسية والسلوك.

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ووجهت صفحة البرنامج في «فيسبوك» الدعوة لمشاهديها من أجل متابعة «أولى حلقات برنامج كلينكا الجمعة الساعة 15:30 بتوقيت ليبيا على قناة الوسط wtv».

وأوضحت في منشورها أن «موضوع الحلقة صحة أولادنا في موسم المدارس رفقة أطباء متخصصين في الجهاز التنفسي وطب الأطفال والصحة النفسية والسلوك».