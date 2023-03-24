قناة الوسط «wtv» تبث أولى حلقات «كلينكا» عصر الجمعة...

تعرض قناة الوسط «wtv» في الثالثة والنصف عصر الجمعة، بتوقيت ليبيا، أولى حلقات برنامج «كلينكا – Clinica».
تتناول الحلقة صحة الأطفال في موسم المدارس، إذ يستضيف البرنامج أطباء متخصصين في الجهاز التنفسي وطب الأطفال والصحة النفسية والسلوك.
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ووجهت صفحة البرنامج في «فيسبوك» الدعوة لمشاهديها من أجل متابعة «أولى حلقات برنامج كلينكا الجمعة الساعة 15:30 بتوقيت ليبيا على قناة الوسط wtv».
وأوضحت في منشورها أن «موضوع الحلقة صحة أولادنا في موسم المدارس رفقة أطباء متخصصين في الجهاز التنفسي وطب الأطفال والصحة النفسية والسلوك».
مواعيد عرض البرنامج
يذاع الجمعة في الثالثة والنصف عصرا، ويعاد السبت في العاشرة والربع صباحا، يقدم البرنامج معلومات صحية من قبل مختصين في المجالات الطبية المختلفة تصحيحا للاستشارات الطبية والأدوية غير الدقيقة، وذلك من أجل صحة جيدة تساعد المشاهدين على الصيام.
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