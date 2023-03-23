مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» لمشاهديها في رمضان وجبة دسمة من البرامج المختلفة والمتنوعة في موضوعاتها بين الدينية والتاريخ والكوجينة، وكذلك الخفيفة.

ونقدم لكم تفاصيل البرامج ومواعيدها:

◾ «أكلات ماجدة»‎‎

يذاع يوميا في الثانية عشرة ظهرا ويعاد في الثالثة والنصف عصرا والتاسعة والنصف صباحا. ويعود البرنامج بعد النجاح الذي حققه في الجزء الأول، لتقدم من ‏خلاله الشيف الليبية ماجدة القرقوري فنون الطبخ وألذ الأكلات ‏الليبية والعربية والعالمية.

◾ «قنديل الحكايات»

يذاع يوميا في الثالثة عصرا ويعاد في الثامنة والنصف صباحا. يتناول حكايات ونوادر عربية وبعض القصص العالمية من أزمنة مختلفة وتلاقي القيم والأخلاق والثقافة في العالم.

◾ «هنا ليبيا»

يذاع من السبت إلى الخميس في الرابعة عصرا، ويعاد من الأحد إلى الجمعة في الحادية عشرة صباحا.

◾ «Eco plus»

يذاع من الأحد إلى الخميس في الرابعة والنصف عصرا.

◾ «‎ما وراء التاريخ»‎

يذاع يوميا في الخامسة والربع مساء ويعاد في التاسعة صباحا. يتناول في هذا الموسم خط سير رحلة باشو من الحدود الليبية - المصرية الجغبوب، ‏البردي وهضبة الدفنة مرورا ببعض مناطق الجبل الأخضر وحتى واحة أوجلة ‏ومنطقة مرادة في الصحراء‎.‎

- «رحاليستا» يقدم «أساطير الأكل» على قناة الوسط (WTV) في رمضان

- «الكاسا» و«سحوركم علينا» في سهرة رمضانية على قناة الوسط «WTV»

◾ «شامة»‎

يذاع يوميا في السادسة مساء ويعاد في الخامسة والنصف صباحا، وهو برنامج ديني يتناول نظرة فلسفية لكلمات قالها الرسول ويجرى شرحها على مدار ثلاثين حلقة.

◾ «أساطير الأكل»

يذاع يومي الإثنين والخميس في السادسة والنصف مساء، ويعاد في نفس اليوم في العاشرة إلا ربع مساء، ويناقش البرنامج الأكل وما وراءه من قصص وحكايات بأعين شخصياتها، حيث سيتنقل «رحاليستا» محمد السليني في رحلته هذه إلى 4 بلدان في مهمة للبحث عن القصص وراء الأكل.

◾ «كتب ليبية»

يذاع أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والأحد في السادسة والنصف مساء، ويعاد في العاشرة إلا ربع مساء.

◾ «العميمات»

يذاع يوميا في السابعة مساء.

◾ «الميزان»‎

يذاع يوميا في السابعة وخمس دقائق مساء، ويعاد في الربعة والنصف صباحا، يعرض البرنامج مجموعة من المواقف الإنسانية والاجتماعية المؤثرة التي يجرى تجسيدها من قبل ‏فريق العمل لرصد ردود ‏أفعال الناس وطريقة تفاعلهم لغاية إيصال رسائل إنسانية ‏هادفة.

◾ «كاميرا خفية»‎

يذاع يوميا في السابعة والنصف مساء، ويعاد في الثانية إلا ربع صباحا، ويقدم البرنامج مجموعة من المقالب الطريفة والمواقف المضحكة مع الطفل سامي للمنتج ‏رؤوف كوكة‎.

◾ «خلونا نحلمو»

يذاع يوميا في الثامنة مساء، ويعاد في الخامسة والنصف صباحا، ويستمر البرنامج من خلال خالد كافو بالحلم في جزء جديد من برنامجه الطريف الذي يتحدث فيه عن ‏الأفكار والمواقف بطريقة هزلية.

◾ «أرزاق تساق»

يذاع يوميا في الثامنة و20 دقيقة مساء، ويعاد في الرابعة صباحا والواحدة والنصف ظهرا، ويبرز البرنامج معاني العطاء والرحمة والإنسانية ومساعدة الأشخاص في تدبر مصدر رزق يقتاتون منه.

◾ مسلسل «عملة نادرة»

يذاع يوميا في التاسعة مساء، ويعاد في الثانية صباحا والسادسة صباحا والثانية ظهرا، وهو من بطولة نيللي كريم وجمال سليمان، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

◾ «The Best Chef»

يذاع يوميا في العاشرة مساء، ويعاد في الثالثة صباحا والثانية عشرة ظهرا، وهو برنامج مسابقات يشارك فيه طباخون من مختلف دول المغرب العربي، والذي سيمنح ‏الفرصة لـ16 موهبة ‏من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب للفوز بلقب أفضل شيف ‏المغرب العربي‎.‎

◾ «الكاسا وسحوركم علينا»

يذاع من السبت إلى الخميس في الحادية عشرة مساء، ويعاد من الأحد إلى الجمعة في السابعة صباحا، واندمج برنامج «الكاسا» مع «سحوركم علينا»، ‎‏‏لتكون ‏سهرة ثرية بالفقرات والضيوف والمسابقات والألعاب.

◾ «وسط الخير»

يذاع يوميا في الواحدة صباحا.

◾ «مع فدوى»‎

يذاع كل جمعة في الحادية عشرة مساء، ويعاد الجمعة في السابعة صباحا، هو برنامج ثقافي حواري تستضيف فيه مقدمة البرنامج شخصيات مثقفة لتغوص معهم ‏في عالمهم المليء ‏بالأفكار‎.‎

◾ «كلينكا»‎

يذاع الجمعة في الثالثة والنصف عصرا، ويعاد السبت في العاشرة والربع صباحا، يقدم البرنامج معلومات صحية من قبل مختصين في المجالات الطبية ‏المختلفة تصحيحا للاستشارات ‏الطبية والأدوية غير الدقيقة، وذلك من أجل صحة جيدة تساعد المشاهدين على الصيام‎.‎

«عملة نادرة» يذاع يوميا في التاسعة مساء (بوابة الوسط)