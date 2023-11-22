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دراسة تؤكد: هرمون الجوع يؤثر على صنع القرار بالمخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 02:17 مساء
دراسة تؤكد: هرمون الجوع يؤثر على صنع القرار بالمخ
مجسم لمخ الإنسان. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجدت دراسة أن هرمونات الجوع التي يجري إنتاجها في المعدة يمكن أن تؤثر على جزء في المخ مسؤول عن عملية صنع القرار ما يؤثر بالتبعية على سلوك الشخص.

وتعد الدراسة من أولى الدراسات من نوعها التي تظهر التأثير المباشر لهرمونات الجوع على منطقة الحصين في المخ، وهي المنطقة المسؤولة عن صنع القرار والتي يعتقد أنها تساعدنا في تشكيل واستعادة الذكريات، حسب جريدة «إندبندنت» البريطانية.

وتقوم تلك المنطقة بالتحكم في كمية الطعام، وتقوم بكبح غريزة الجوع عند الحيوانات لكي لا تفرط في تناول الطعام. ولكن إذا كان الحيوان جائعًا، فإن الهرمونات ستوجه الدماغ لإيقاف المكابح، كما وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور في علم الأعصاب بكلية لندن، أندرو ماكاسكيل: «نعلم جميعًا أن قراراتنا يمكن أن تتأثر بشدة بجوعنا، لأن الطعام له معنى مختلف اعتمادًا على ما إذا كنا جائعين أو ممتلئين. فقط فكر في المبلغ الذي قد تشتريه عند التسوق من البقالة حينما تكون جائعا».

علاقة الجوع بالأمراض العقلية
ويأمل الباحثون أن تُسهم تلك النتائج في الأبحاث المتعلقة بآليات اضطراب الطعام، وكذلك الاضطرابات الأخرى التي تربط الحمية الغذائية والأمراض مثل الأمراض العقلية.

وخلال التجربة، جرى وضع الفئران في ساحة مع بعض الأطعمة، وبحث العلماء في تصرفات الفئران وقت الجوع ووقت الشبع، مع تصوير أدمغتهم طيلة فترة التجربة.

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وجدت الدراسة أن جميع الفئران أمضت وقتًا في فحص الطعام، لكن الحيوانات الجائعة فقط هي التي بدأت في تناول الطعام.

وركز الباحثون على نشاط الدماغ في الحصين البطني (الجانب السفلي من الحصين). وحينما اقتربت الفئران من الطعام، زاد النشاط في مجموعة فرعية من خلايا الدماغ في الحصين البطني، وهذا النشاط أوقف الحيوان عن الأكل.

لكن إذا كان الفأر جائعًا، كان هناك نشاط أقل في هذه المنطقة، وبالتالي لم يعد الحُصين يمنع الحيوان من الأكل.

أظهرت النتائج أن هرمون الجوع يمكن أن يعبر حاجز الدم في الدماغ، الذي يمنع بشكل صارم العديد من المواد في الدم من الوصول إلى الدماغ، ويؤثر بشكل مباشر على الدماغ لدفع النشاط، والتحكم في دائرة المخ المسؤولة عن صنع القرار.

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