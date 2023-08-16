دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة بريطانية حديثة أن أخذ قيلولة مناسبة خلال فترة النهار يساعد في الحفاظ على صحة المخ، خاصة مع التقدم في العمر.

ووجد الفريق البحثي من كلية لندن الجامعية أن هناك علاقة بين القيلولة المعتادة وحجم الدماغ الكلي الأكبر، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والأمراض المرتبطة، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ولاحظت الدراسة أن متوسط الفرق بين حجم المخ للأشخاص الذين يحصلون على قيلولة مناسبة خلال فترة النهار وغيرهم يتراوح بين 2.5 ـ 6.5 عام من التقدم في العمر.

وقالت مؤلفة الدراسة، الباحثة في كلية لندن، فيكتوريا غارفيلد: «تشير نتائج الدراسة إلى أن القيلولة النهارية القصيرة جزء من أحجية تساعد في الحفاظ على صحة المخ، خاصة مع التقدم في العمر».

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أخذ قيلولة نهارية مرتبط بزيادة حجم المخ

وأظهرت الدراسة زيادة ملحوظة، رغم أنها صغيرة، في حجم المخ للأشخاص الذين يحصلون على قيلولة خلال فترة النهار.

واستخدم الباحثون في الدراسة، المنشورة في دورية «سليب هيلث» (Sleep Health)، تقنية «التوزيع العشوائي المندلي» لتحليل عينات الحمض النووي ومسح المخ لأكثر من 35 ألف شخص شاركوا في التجربة، تتراوح أعمارهم بين 40 ـ 69 عامًا، خلال الفترة بين 2006 – 2010.

وتقنية «التوزيع العشوائي المندلي» هو نهج إحصائي يستخدم البيانات الجينية لتوفير معلومات بشأن العلاقة بين التعرض والنتيجة.

وخلصت النتائج إلى أن أخذ قيلولة صغيرة خلال النهار، لا تزيد على 15 دقيقة، مرتبطة بتحسن أداء المخ، خاصىة لدى كبار السن.

لكن الدراسة نبهت كذلك إلى خطورة القيلولة الطويلة، التي تزيد على ساعة خلال فترة النهار، لما لها من تأثير على المخ، قد يصل إلى الإصابة بألزهايمر مع التقدم في العمر.