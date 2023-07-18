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ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 18 يوليو 2023, 10:57 صباحا
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
شعار إدارة الدواء والغذاء الأميركية. (الإنترنت)
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كشف باحثون عقارا تجريبيا جديدا يمكنه إبطاء وتيرة التدهور المعرفي المصاحب لمرض الزهايمر لمدة سبعة أشهر على الأقل، في تطور جديد يفتح نافذة من الأمل لمرضى الزهايمر.

وتسعى شركة «إيلي ليلي & كو» للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة على عقار «Donanemab»، الذي أثبتت التجارب حتى الآن قدرته على إبطاء وتيرة التدهور المعرفي المصاحب لمرض الزهايمر.

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وفي حال حصل على الموافقة، سيعد عقار «Donanemab» هو الثاني لعلاج مرض الزهايمر، بعد عقار «Leqembi» من صنع شركة «إيساي» اليابانية للصناعات الدوائية، حسب موقع «يورونيوز».

وقال جون سيمس من «إيلي ليلي & كو»، أمس الإثنين في مؤتمر لجمعية الزهايمر العالمية: «أخيرا، هناك بعض الأمل.. نحن لا نعالج المرض، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد علاج ذو معنى للمرضى».

ويعتمد كل من عقار «Donanemab» و«Leqembi» على الأجسام المضادة المخبرية التي تستهدف تراكم الأميلويد في الدماغ. لكن كليهما يأتي مع مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، بما فيها تورم الدماغ أو النزيف.

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