  • Alwasat News
Atwasat

تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 12 يوليو 2023, 10:18 صباحا
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
أشعة سينية للأسنان. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وجدت دراسة يابانية حديثة علاقة وثيقة بين تراجع صحة الأسنان واللثة وتدهور الأداء المعرفي للشخص وارتفاع احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر.

ولاحظت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة توهوكو، أن تراجع صحة الأسنان واللثة دليل على انكماش منطقة بالمخ مسؤولة عن الذاكرة، ما يعني تراجع القدرات المعرفية للشخص، وزيادة فرص الإصابة بمرض الزهايمر، كما نقل موقع «ميديكال نيوز توداي».

ويعد حجم الدماغ مؤشرا على الضمور وفقدان الوظيفة الإدراكية التي يمكن أن تحدث مع تقدم العمر أو المرض.

دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة « Neurology» العلمية، أن فقدان سنة واحدة يعادل تأثير التقدم في العمر لعام واحد على انكماش المنطقة المسؤولة عن الذاكرة بالمخ، كما أن مرض اللثة يعادل تأثير التقدم في العمر لـ1.3 عام على شيخوخة المخ.

ولوحظ أن منطقة الدماغ المرتبطة بصحة الأسنان هي الجانب الأيسر من الحُصين، وهي المنطقة نفسها المسؤولة عن التعلم والذاكرة، ما يفسر العلاقة بين الأمرين.

وشملت الدراسة 172 فردا يعيشون في مجتمعات محلية في اليابان، بلغ متوسط أعمارهم 55 عاما أو أكبر، خضع جميعهم في بداية الدراسة لفحص شامل للأسنان واللثة، إضافة إلى اختبارات الذاكرة، دون أن يظهر أي منهم علامات على التدهور المعرفي المرتبط بمرض الزهايمر.

وتابع فريق الدراسة ملاحظة المشاركين، مع إخضاع حجم المخ لديهم للفحص مرتين بفارق أربعة أعوام بينهما باستخدام تقنيات المسح الحديثة، كما حصلوا على فحص شامل للأسنان واللثة.

ووجد الباحثون أن وجود عدد أقل من الأسنان مرتبط بانخفاض في حجم منطقة الحصين بالمخ، كما أن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة يعانون من ضمور أكبر في منطقة الحصين.

وقال نائب عميد الأبحاث في كلية «روري مايرز» للتمريض في جامعة نيويورك، الدكتور باي وو: «يلعب الحُصين الأيسر دورا حاسما في القدرات المعرفية، لا سيما في تكوين الذاكرة والتوجيه المكاني. انخفاض حجمه يمكن أن يؤدي إلى ضعف إدراكي، بما في ذلك فقدان الذاكرة وصعوبات في التنقل المكاني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»

«ألفا روميو» تطرح نسخة هجينة من «تونالي»
ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في كل مكان

ذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. عندما غدر الصرب بالمسلمين في البوسنة وأطلقوا الموت في ...
«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة

«فوفانا» من تشيلسي إلى يونيون برلين في تجربة جديدة
للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)

للمرة الثانية في سداسي التتويج.. كرواع لاعب الجولة بتصويت الجمهور (فيديو)
تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»

تونالي وصيفا لزيدان في قائمة الأغلى تاريخيًا بـ«الكالتشيو»
بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب

بعد 500 ألف سنة.. عظام الدجاج سوف تكشف ماضي البشرية وتأثيرها على الكوكب
لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة بطرابلس

لاعب الأهلي بنغازي سفيان حومانجي الأفضل أمام الاتحاد في ختام ذهاب رباعي السلة ...
الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والغباء الاصطناعي
هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15

هيمنة جزائرية على صدارة ميداليات الدورة العربية.. وليبيا في المركز الـ15
يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»

يهدد لبنان وإسرائيل.. وباء حيواني يحول قبرص إلى «جزيرة للقطط النافقة»
الليمون والتفاح لتبيض الأسنان

الليمون والتفاح لتبيض الأسنان
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا

سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا
أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»
5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم
5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم
منها التوتر.. أسباب تمنعك من فقدان الوزن
منها التوتر.. أسباب تمنعك من فقدان الوزن
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار...
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج ......
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز صحة القلب؟
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز ......
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من ......
المزيد
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر...
5 مكملات غذائية ضرورية للسيدات بعد سن الأربعين
5 مكملات غذائية ضرورية للسيدات بعد سن الأربعين...
نصائح لحماية أطفالك من السمنة
نصائح لحماية أطفالك من السمنة...
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد...
منها التوتر.. أسباب تمنعك من فقدان الوزن
منها التوتر.. أسباب تمنعك من فقدان الوزن...
المزيد