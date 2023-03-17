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ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 04:00 مساء
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة
زيادة كبيرة في معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة العام 2021 حسب بيانات حديثة (أ ف ب)
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أظهرت بيانات نشرت، الخميس، أن النساء السود أكثر عرضة للوفاة بمرتين من النساء البيض في الولايات المتحدة، فيما شهدت البلاد زيادة كبيرة في معدل وفيات الأمهات في 2021.

وتُعرّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمهات بأنها تلك التي تحصل «أثناء الحمل أو بعد نهايته بـ42 يوما لأي سبب له علاقة بالحمل أو التحكم به، بغض النظر عن مدة ومكان الحمل، وليس لأسباب عرضية».

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وانطبقت هذه المعايير على 1205 امرأة توفين في الولايات المتحدة العام 2021، في مقابل 861 العام 2020 و754 العام 2019، وفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية، وفق «فرانس برس».

وبالتالي، بلغ معدل وفيات الأمهات 32.9 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة عام 2021، بعدما كان 23.8 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة عام 2020 و20.1 العام 2019.

وشددت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار على أن «أقوى دولة في العالم يجب ألاّ تقبل بهذا الواقع»، واصفة إياه بأنه «أزمة».

وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة بهذا الارتفاع رسميا في منتصف ستينات القرن العشرين، علما أن منهجية جديدة في احتسابها اعتمدت منذ العام 2018.

ويُعَدّ هذا المعدّل الأسوأ بين الدول الصناعية، وفق «فرانس برس».

معدل وفيات الأمهات
وانخفض معدل وفيات الأمهات بشكل عام في العالم في القرن العشرين بفضل التقدم الطبي. لكنّ المنحى كان معاكسا في الولايات المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خلافا لمعظم البلدان المشابهة.

وأظهرت البيانات أيضا قدرا كبيرا من عدم المساواة في الولايات المتحدة.

ففي العام 2021، كان معدل وفيات الأمهات 69.9 لكل 100 ألف ولادة بين النساء السود، أي أكثر من ضعف المعدّل لدى النساء البيض الذي كان 26.6 لكل 100 ألف ولادة.

ولم يقدم المركز الوطني للإحصاءات الصحية تفسيرا لهذا الارتفاع الحاد في معدل وفيات الأمهات العام 2021 أو للتفاوت بين النساء السود والبيض.

دور الجائحة
لكن خبراء طبيين رجّحوا أن تكون الجائحة عاملا مهما في هذا الإطار، وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص إمكانات الحصول على الرعاية قبل الولادة وبعدها للكثير من النساء السود.

وقالت رئيسة الجمعية الأميركية لأطباء النساء والتوليد عفّت عباسي هوسكينز «لقد كان لجائحة (كوفيد -19) تأثير مأسوي على معدلات وفيات الأمهات، ولكن ينبغي ألا نتجاهل أن أزمة تتعلق بوفيات الأمهات كانت ولا تزال قائمة».

وأضافت في بيان أن «عدد وفيات النساء السود خلال الحمل وبعد الولادة لا يزال غير متناسب مع مجمل وفيات الأمهات ويسجل معدلات متزايدة تثير القلق»، مشددة على ضرورة «وقف هذا المنحى».

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