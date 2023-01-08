  • Alwasat News
Atwasat

حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 04:40 مساء
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا
الباراسيتامول (الإنترنت)
alwasat radio

حظرت الحكومة الفرنسية بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت، حتى الـ31 من يناير، بسبب مشاكل في توريد الكثير من الأدوية.

وتعاني فرنسا مشاكل في توريد الأدوية التي تحتوي على «الباراسيتامول»، منذ أكثر من 6 أشهر، بما في ذلك أدوية الأطفال، وقد فشلت وزارة الصحة الفرنسية في وضع إجراءات للحد من هذه المشكلة حتى اللحظة، حسب جريدة «Journal official» الفرنسية.

- بعد وفيات بين الأطفال.. غامبيا تسحب الباراسيتامول والبروميثازين من الأسواق

ونقلت الجريدة عن منظمة الصحة العالمية، أن الصيادلة في الولايات المتحدة، وأوروبا، أبلغوا عن نقص حاد في مسكنات الألم الشائعة مثل: «الباراسيتامول»، نتيجة ارتفاع الطلب على المسكنات، بسبب انتشار الإنفلونزا، وأمراض الجهاز التنفسي، وفيروس «كوفيد- 19» خلال الشتاء، كما يوجد نقص عالمي في المضادات الحيوية، وتحديدا «البنسلين»، و«الأموكسيسيلين»، حسب «روسيا اليوم».

ووفقا لخبراء الصحة، فإن انخفاض الطلب على المضادات الحيوية إلى جانب الضغط الشديد على سلاسل التوريد، خلال جائحة كورونا، أجبر شركات الأدوية على تقليص إنتاجها.

 الشتاء الأول
وعلى الرغم من أن الكثير من دول العالم ستقضى الشتاء الأول خلال عامين دون قيود، فإن مشاكل التوريد، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، تمنع شركات الأدوية من رفع حجم الإنتاج.

وأشارت «Financial Times» إلى أن اضطراب سلاسل التوريد، يصعب عملية توفير المواد اللازمة لتصنيع المضادات الحيوية، كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في انخفاض أرباح شركات تصنيع المضادات الحيوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»

ليبيا الدولة وما دونها.. «قراءة في مسارات التحديث»
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
علامات تنذرك بأن حميتك الغذائية خاطئة
علامات تنذرك بأن حميتك الغذائية خاطئة
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان...
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022...
أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات
أطباء من التشيك يبتكرون عقارا لعلاج سرطان البروستات...
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم...
5 نصائح للخروج من إجازة الأعياد دون زيادة الوزن
5 نصائح للخروج من إجازة الأعياد دون زيادة الوزن...
المزيد
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا
حظر بيع «الباراسيتامول» عبر الإنترنت في فرنسا...
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمجال مكافحة العدوى في المنطقة الوسطى
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمجال مكافحة العدوى في ......
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر
تشديد معايير جودة الهواء لحماية البشر...
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر
«ليكيمبي» يحمل آمالا كبيرة لمرضى ألزهايمر...
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل...
المزيد