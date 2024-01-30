وفاة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني إسكندر صفا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير تحرير مجلة «فالور أكتويل» اليمينية المتطرفة الإثنين وفاة مالكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، إسكندر صفا، عن 68 عامًا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما كتبه عبر منصة «إكس» توغدوال دوني «يحزننا هذا المساء أن نعلمكم بوفاة مالكنا، إسكندر صفا، الذي رحل بشهامة الفارس الذي كان عليه. رحم الله روحه وحفظ عائلته، التي كانت تعني له الكثير».

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وجاء في بيان نشرته هيئة تحرير المجلة عبر موقعها الإلكتروني «لقد كان محاربًا حتى النهاية، وواجه مرضًا خطيرًا في الأشهر الأخيرة نجح في النهاية بالتغلب على شجاعته. توفي واقفًا، في 29 يناير 2024، في موجان، محاطًا بدفء عائلته».

وشارك إسكندر صفا، المولود العام 1955 لعائلة لبنانية مسيحية، في المفاوضات من أجل إطلاق رهائن فرنسيين في لبنان العام 1988.

وأصبح معروفًا لدى عامة الناس في العام 1992 من خلال شرائه شركة بناء السفن في منطقة نورماندي الفرنسية، وكان من بين زبائن شركات اسكندر صفا ستة أساطيل وطنية كبرى.

وأدار صفا، صاحب الشخصية المتكتمة، شركات لبناء السفن في منطقة شيربور الفرنسية، وفي اليونان والعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي هامبورغ الألمانية (شركتا «GNYK» للسفن العسكرية الكبيرة و«Nobiskrug» التي خرج منها أكبر يخت شراعي في العالم سنة 2017).

وفي العام 2019، كان صفا مرشحًا للاستحواذ على مجموعة «نيس ماتان» الصحفية.

وتُقدّر ثروة إسكندر صفا وشقيقه أكرم بـ1.45 مليار يورو، بحسب أرقام نشرتها مجلة «تشالنج» في العام 2023.