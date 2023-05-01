  • Alwasat News
Atwasat

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 04:58 مساء
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
سوار من الماس والزمرد من توقيع دار بولغري كانت ضمن مجموعة مملوكة للمليارديرة النمساوية هايدي هورتن ستعرضها الدار في مزاد. (أ ف ب)
alwasat radio

تطلق دار كريستيز بعد غدٍ الأربعاء مزاداً عبر الإنترنت لمئات من قطع المجوهرات المملوكة للمليارديرة النمساوية هايدي هورتن التي جمع زوجها، وهو رجل أعمال ألماني، ثروته خلال حكم النازيين. وأثار أصل هذه الثروة انتقادات طالت هذا المزاد الذي حمل عليه بعض المؤرخين في وسائل الإعلام، وفق وكالة فرانس برس.

وثمة أكثر من 700 جوهرة كانت في حوزة هذا الراعي النمساوي (1941-2022) هي جزء من هذه المجموعة التي تقدر بأكثر من 150 مليون دولار. أربعمائة قطعة سيجري توزيعها في الداخل في جنيف في 10 و12 مايو، وسيجري عرض الباقي عبر الإنترنت من 3 إلى 15 مايو ثم في نوفمبر.

وقد تتفوق عملية البيع على الأرقام القياسية السابقة التي سجلتها دار كريستيز عندما تجاوزت مبيعات العقارات المملوكة للممثلة إليزابيث تايلور في عام 2011 ومجموعة «مهراجا وموغال ماجنيفيسنس» 100 مليون دولار في عام 2019. قال رئيس منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لدى دار كريستيز أنثيا بيرس «هذه لحظة تاريخية لكريستيز».

من بين المقتنيات المعروضة في المزاد، قطع استثنائية من القرن العشرين من صنع كارتييه وهاري وينستون وبويفان وفان كليف أند آربلز، بالإضافة إلى مجموعة مختارة مهمة من اللآلئ وقطع اليشم وإبداعات من صنع دار بولغري من السبعينات والثمانينات والتسعينات.

توفيت المليارديرة النمساوية في يونيو 2022 بعد أيام قليلة من افتتاح متحف خاص في فيينا يعرض مجموعتها الفنية. وبحسب تصنيف مجلة فوربس، بلغت ثروتها 2,9 مليار دولار.

وُلدت هورتن في العاصمة النمساوية، وعملت في مكتب محاماة بعد أن أكملت الدراسة في الكلية الفندقية. وبحسب دار كريستيز، التقت بزوجها المستقبلي أثناء إجازة مع والديها في قرية نمساوية، قبل الزواج منه في عام 1966. وتُوفي هورتن الذي كان يملك أحد أكبر سلاسل المتاجر في ألمانيا، عام 1987 في كروليو بكانتون تيتشينو السويسري، حيث توجد المؤسسة التي تحمل اسمه.

عضو في الحزب النازي
وتصف المؤسسة هورتن بأنه «رجل أعمال يتمتع بإحساس قوي بالمسؤولية المجتمعية»، أطلق «أول متجر ألماني يعتمد على عادات الاستهلاك الأميركية» في أواخر الخمسيناات من القرن الماضي. ويؤكد كانتون تيتشينو في موقعه على الإنترنت أنه «بنى إمبراطوريته منذ ثلاثينات القرن الماضي، واكتسب خلالها العديد من الممتلكات».

في عام 1936، بعد ثلاث سنوات من تولي أدولف هتلر منصب المستشار الألماني، تولى هورتن إدارة شركة المنسوجات «ألسبرغ» بعد أن هرب أصحابها اليهود، قبل أن يستولي على العديد من المتاجر الأخرى المملوكة لليهود قبل الحرب. وقد اتُهم لاحقاً من قبل البعض بتحقيق أرباح من عمليات سلب طاولت ممتلكات اليهود من خلال نقل ملكية أعمال تجارية كانوا يملكونها.

وبحسب كانتون تيتشينو، «بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أسره البريطانيون واحتُجز حتى عام 1948 في مؤسسة في غرب ألمانيا». ووفق تقرير نُشر في يناير 2022 من مؤرخين بتكليف من مؤسسة هورتن، بما في ذلك البروفيسور بيتر هوريس، فإن هورتن كان بالفعل عضواً في الحزب النازي، قبل طرده منه، وقد برأته لجنة اجتثاث النازية لاحقاً.

«مساهمة كبيرة» من دار كريستيز
وصرح المدير العام لدار كريستيز غيوم سيروتي لوكالة فرانس برس أمس الأحد أن «كريستيز لم يكن لديها يوماً أي نية لحجب معلومات عن تاريخ هورتن الموثق جيداً»، وقد «أضفنا معلومات ذات صلة إلى وثائق مبيعاتنا وموقعنا الإلكتروني للتأكد من أن الحقائق واضحة للجميع».

واتُّخذ قرار المضي قدماً في المزاد «بعد دراسة متأنية، بما يشمل أهمية الأثر الخيري للمزاد، بالإضافة إلى الوعي بالممارسات التجارية الموثقة جيداً» لهورتن «خلال الحقبة النازية، بما يشمل شراءه شركات يهودية جرى بيعها بالإكراه». ستصب عائدات المزاد إلى مؤسسة هايدي هورتن، التي جرى إنشاؤها في عام 2021 لدعم المجموعة التي تحمل اسمها، بالإضافة إلى الأبحاث الطبية وحماية الطفل والأنشطة الخيرية الأخرى التي دعمتها الوريثة الثرية لعقود عديدة.

وستتبرع دار كريستيز «بمساهمة كبيرة» من اللجان المرتبطة بالمبيعات إلى «منظمة تعمل على تطوير الأبحاث والتعليم المرتبط بالهولوكوست».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عائلة ألبانية تتوارث جيلاً عن جيل مصحفاً بالغ الصغر
عائلة ألبانية تتوارث جيلاً عن جيل مصحفاً بالغ الصغر
وفاة مقدم البرامج الأميركي الشهير جيري سبرينغر عن 79 عامًا
وفاة مقدم البرامج الأميركي الشهير جيري سبرينغر عن 79 عامًا
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها......
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس...
صيادون غير قانونيين يقتلون خمسة فيلة في تشاد
صيادون غير قانونيين يقتلون خمسة فيلة في تشاد...
دراسة: تدهور أعداد طيور البطريق قد يفاقم التغيُّر المناخي
دراسة: تدهور أعداد طيور البطريق قد يفاقم التغيُّر المناخي...
«نتفليكس» تتقدم بحذر على طريق تنويع إيراداتها
«نتفليكس» تتقدم بحذر على طريق تنويع إيراداتها...
المزيد
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين...
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل ......
تحرك نيوزيلندي لإنقاذ طائر الكيوي الوطني من الحيوانات المفترسة
تحرك نيوزيلندي لإنقاذ طائر الكيوي الوطني من الحيوانات ......
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس
مسلحون يقتحمون متجر «بولغري» للمجوهرات في باريس...
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها......
المزيد