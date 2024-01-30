  • Alwasat News
Atwasat

السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 09:58 صباحا
السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط
صورة وزعتها شركة أرامكو تظهر أحد حفارتها في حقل في شمال الظهران في المنطقة الشرقية، 20 مارس 2018. (أ ف ب)
WTV_Frequency

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا، والتخلي عن خطة لزيادتها.

وقالت في بيان «تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنها ستعمل «على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس».

- «أرامكو» تعلّق خطة زيادة إنتاج النفط

وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، 90% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة التي كانت منغلقة سابقًا، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

لا تأثير على الإنتاج أو الصادرات
وفي أكتوبر 2021، حدّدت أرامكو هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولكن فقط للانبعاثات من عمليّاتها الخاصة، بدون احتساب الانبعاثات الناجمة عن استهلاك منتجاتها. وترافق ذلك مع إعلانها أنّها تخطّط لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027.

ومن غير المتوقع أن يكون لإعلان أرامكو الثلاثاء، تأثير سواء على الإنتاج أو على الصادرات.

وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت في أكتوبر 2022، بلغ الإنتاج اليومي السعودي نحو تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المعلنة والبالغة 12 مليون برميل يوميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية

«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل ...
«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات...
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة في هونغ كونغ تأمر بتصفية مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري
محكمة في هونغ كونغ تأمر بتصفية مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري
السعودية توقف رئيس هيئة سياحية بتهمة غسيل أموال
السعودية توقف رئيس هيئة سياحية بتهمة غسيل أموال
قطر توقع اتفاقية لتزويد بنغلادش بالغاز الطبيعي المُسال لمدة 15 عامًا
قطر توقع اتفاقية لتزويد بنغلادش بالغاز الطبيعي المُسال لمدة 15 ...
«فيليبس» ستوقف بيع أجهزة تنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة
«فيليبس» ستوقف بيع أجهزة تنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة
ألمانيا.. مزارعون يغلقون الطرقات ويمنعون الوصول إلى عدّة موانئ
ألمانيا.. مزارعون يغلقون الطرقات ويمنعون الوصول إلى عدّة موانئ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2024
توقعات بعودة السياحة العالمية إلى مستوى ما قبل الوباء خلال ......
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي...
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية ......
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
المزيد
السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط
السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط...
«أرامكو» تعلّق خطة زيادة إنتاج النفط
«أرامكو» تعلّق خطة زيادة إنتاج النفط...
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط...
ألمانيا.. مزارعون يغلقون الطرقات ويمنعون الوصول إلى عدّة موانئ
ألمانيا.. مزارعون يغلقون الطرقات ويمنعون الوصول إلى عدّة ......
«فيليبس» ستوقف بيع أجهزة تنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة
«فيليبس» ستوقف بيع أجهزة تنفس أثناء النوم في الولايات ......
المزيد