السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا، والتخلي عن خطة لزيادتها.

وقالت في بيان «تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنها ستعمل «على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس».

- «أرامكو» تعلّق خطة زيادة إنتاج النفط

وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، 90% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة التي كانت منغلقة سابقًا، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

لا تأثير على الإنتاج أو الصادرات

وفي أكتوبر 2021، حدّدت أرامكو هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولكن فقط للانبعاثات من عمليّاتها الخاصة، بدون احتساب الانبعاثات الناجمة عن استهلاك منتجاتها. وترافق ذلك مع إعلانها أنّها تخطّط لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027.

ومن غير المتوقع أن يكون لإعلان أرامكو الثلاثاء، تأثير سواء على الإنتاج أو على الصادرات.

وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت في أكتوبر 2022، بلغ الإنتاج اليومي السعودي نحو تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المعلنة والبالغة 12 مليون برميل يوميًا.