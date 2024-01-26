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المغرب يسجل توافدا قياسيا للسياح في 2023 مع 14.5 مليون زائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 12:03 مساء
المغرب يسجل توافدا قياسيا للسياح في 2023 مع 14.5 مليون زائر
العلم المغربي. (الإنترنت)
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سجل المغرب رقما قياسيا في أعداد السياح الوافدين العام الماضي، ناهز 14.5 مليون زائر، على ما أعلنت وزارة السياحة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن السياحة «حققت إنجازا تاريخيا جديدا، فقد استقبل المغرب 14.5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزيادة 34% مقارنة بسنة 2022»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «على الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر ديسمبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1.3 مليون سائح».

أزمة حادة بسبب جائحة كوفيد
كان المغرب حقق الرقم القياسي السابق في عدد السياح الوافدين العام 2019، مع 13 مليون شخص، لكن جائحة كوفيد-19 أغرقت القطاع في أزمة حادة قرابة عامين.

وارتفع عدد الزوار الأجانب بنحو 41%، مقارنة مع العام السابق وشكلوا 49% من الوافدين.

وشكل المغاربة المقيمون في الخارج 51% من مجموع السياح الذين زاروا المملكة العام الماضي، بزيادة 27% مقارنة مع 2022.

«وجهة سياحية مفضلة»
واعتبرت وزارة السياحة أن «هذه الدينامية تؤكد جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة».

وكانت الوزارة ومهنيو القطاع في المملكة ينتظرون انتعاشة هذا العام واستقطاب أسواق جديدة، بعد بروز اسم المغرب في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

ويشكل السياح الأوروبيون عادة النسبة الأهم من الوافدين على المملكة، ضمن الزوار الأجانب.

وتعتبر السياحة قطاعا أساسيا في الاقتصاد المغربي، وتساهم بنسبة 7 % في إجمالي الناتج المحلي.

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