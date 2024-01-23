بورصة الهند تتجاوز هونغ كونغ لتصبح الرابعة عالميًا بقيمة سوقية 4.300 تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت البورصة الهندية بورصة هونغ كونغ من حيث القيمة السوقية لتصبح في المرتبة الرابعة عالميًا، ويعكس تقدمها تفاؤل المستثمرين العالميين المتزايد بفرص الهند الاقتصادية، وفقًا لبيانات نشرتها وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة الهندية 4.300 تريليون دولار الإثنين، متجاوزة بنسبة قليلة القيمة السوقية في هونغ كونغ البالغة 4.290 تريليون دولار، بحسب «فرانس برس».

ويأتي التحول في التسلسل العالمي بعدما شهدت البورصة في الهند عامًا استثنائيًا في 2023، عززته زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي وزيادة السيولة.

ارتفاع مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 20%

في العام 2023، ارتفع مؤشر «نيفتي 50» في البورصة الهندية بنسبة 20%، مسجلًا تصاعدًا للعام الثامن على التوالي. وسجل مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية في هونغ كونغ تراجعًا بنسبة 14%.

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وسجّل سوق هونغ كونغ خسائر للعام الرابع على التوالي، في حين سحب مديرو أموال مليارات الدولارات بسبب مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين. وعلى مدى العامين الماضيين، زادت الضغوط السياسية أيضًا على المستثمرين الأميركيين لتقليل تعاملهم مع الشركات الصينية.

وقال مدير المحفظة في بنك «جي بي مورغان» الخاص راشمي غوبتا في بيان أخيرًا «نعتقد أن الهند تقدم بعض الفرص الأكثر إثارة للاهتمام على المدى الطويل». ورأى أن الهند تجمع مزايا عديدة: دعم سياسي «كبير» للنمو، و«ديناميكيات ديموغرافية فريدة» و«إمكانات أفضل للنمو الاقتصادي والأرباح».