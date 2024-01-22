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تايلاند تخفض تقديراتها لاكتشافات الليثيوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 01:40 مساء
تايلاند تخفض تقديراتها لاكتشافات الليثيوم
معمل لبطاريات الليثيوم في الصين، 12مارس 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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عدلت الحكومة التايلاندية بالخفض تقديراتها المتعلقة بمخزون الليثيوم المكتشف في البلاد والذي كان من المأمول أن يكون أحد أكبر الاحتياطيات في العالم. 

وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة التايلاندية رودكلاو إنتاونغ سوانكيري إن المخزون المكتشف في مقاطعة فانغ نغا (جنوب) يحتوي على 14.8 مليون طن من المعادن، بينها الليبيدوليت الذي يضم آثار الليثيوم، وفق وكالة «فرانس برس». وبذلك عدّلت بيانا سابقا أفاد أول من أمس الجمعة بوجود 14.8 مليون طن من الليثيوم، وهو ما كان سيضع تايلاند في المرتبة الثالثة عالمياً لناحية امتلاك أكبر احتياطي من هذا المعدن الأساسي للتحول في مجال الطاقة.

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وصنّفت المفوضية الأوروبية في العام 2020 الليثيوم على أنه معدن «مهم»، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

خطة تحول تايلاند إلى الطاقة الكهربائية
ويريد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الذي يتولى السلطة منذ أغسطس، تسريع تحول تايلاند إلى الطاقة الكهربائية، وهي مركز رئيسي لإنتاج السيارات. ويتركز نصف مخزون العالم من هذا الذهب الأبيض المرغوب فيه على نطاق واسع في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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