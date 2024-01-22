تايلاند تخفض تقديراتها لاكتشافات الليثيوم

القاهرة - بوابة الوسط

عدلت الحكومة التايلاندية بالخفض تقديراتها المتعلقة بمخزون الليثيوم المكتشف في البلاد والذي كان من المأمول أن يكون أحد أكبر الاحتياطيات في العالم.

وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة التايلاندية رودكلاو إنتاونغ سوانكيري إن المخزون المكتشف في مقاطعة فانغ نغا (جنوب) يحتوي على 14.8 مليون طن من المعادن، بينها الليبيدوليت الذي يضم آثار الليثيوم، وفق وكالة «فرانس برس». وبذلك عدّلت بيانا سابقا أفاد أول من أمس الجمعة بوجود 14.8 مليون طن من الليثيوم، وهو ما كان سيضع تايلاند في المرتبة الثالثة عالمياً لناحية امتلاك أكبر احتياطي من هذا المعدن الأساسي للتحول في مجال الطاقة.

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وصنّفت المفوضية الأوروبية في العام 2020 الليثيوم على أنه معدن «مهم»، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.