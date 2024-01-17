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«فرانس برس»: 18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية بتايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 12:42 مساء
«فرانس برس»: 18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية بتايلاند
انفجار مخزن ألعاب نارية في تايلاند، 29 يوليو 2023. (الإنترنت)
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أفاد عنصر إنقاذ وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، بمقتل 18 شخصًا على الأقل بانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند.

وقال المصدر «تأكد سقوط 18 قتيلًا»، بعدما تحدث في وقت سابق عن حصيلة بلغت 20 قتيلًا.

وقع الانفجار قرابة الساعة 15.00 (08.00 ت غ) قرب بلدة سالا كاو في محافظة سوفانبوري. وأفادت الشرطة «فرانس برس» بأن السلطات ما زالت تتحقق من الحصيلة الرسمية للقتلى. وقال الكولونيل في الشرطة ثيرابوج راوانغبان: «وقع قتلى ونتحقق من عددهم.. لا نرى أضرارًا أخرى في المنازل أو في أوساط السكان» الذين يعيشون على مقربة من الموقع.

ولم تتضح أسباب وقوع الانفجار. وأظهرت صور نشرها جهاز الإنقاذ المحلي حطامًا معدنيًا على الأرض وسط تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف.

وتشهد تايلاند بشكل متكرر انفجارات تقع في المعامل التي تنتج المفرقعات والألعاب النارية. ولقي 10 أشخاص حتفهم وجرح أكثر من 100 عندما وقع انفجار في معمل للألعاب النارية في بلدة سونغاي كولوك في محافظة ناراثيوات الجنوبية العام الماضي. كما تعد تدابير السلامة متراخية في قطاع البناء في المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا حيث تكثر الحوادث المميتة.

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