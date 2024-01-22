«سوني» تلغي مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»

القاهرة - بوابة الوسط

أخفقت مفاوضات مشروع الاندماج التي استمرت عامين بين شركة «سوني» اليابانية وعملاق الإعلام الهندي «زي إنترتاينمنت إنتربرايزس» ما دفع سوني إلى إعلان تخلى فرعها المحلي في الهند عن الاستمرار في هذا المشروع.

وكتبت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أنها «أصدرت الاثنين إشعارا بإنهاء المشروع لعدم الوفاء بالشروط المحددة في الاتفاقية قبل الموعد النهائي المحدد».

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وأعلنت الشركتين سابقا في نهاية العام 2021 عزمهما الاندماج لإنشاء عملاق ترفيهي في البلاد، قادر على التنافس مع الشركات الرائدة في مجال البث التدفقي من أمثال «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«ديزني بلاس»، في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي عشرة مليارات دولار.

وبموجب شروط الاتفاقية الأولية، كان من المقرر أن تحصل شركة «سوني» على أغلبية رأس مال المجموعة الجديدة (50.86%) المقرر إدراجها في البورصة الهندية، بينما تمتلك العائلة المؤسسة لشركة «زي» حصة تقرب نسبتها من 4%.

كما نصت الاتفاقية على أن يتولى بونيت غوينكا، رئيس «زي» والابن الأكبر لمؤسسها، المسؤولية عن المجموعة الجديدة.

سوق ترفيه ضخمة

لكن شركة «سوني» تراجعت عن هذا الأمر بسبب الجدل المتزايد بشأن غوينكا الذي يخضع لتحقيق تجريه السلطة المالية الهندية بشأن اتهامات تستهدفه بإساءة استخدام أصول الشركة.

وعرض غوينكا أخيرا الاستقالة بعد الاندماج، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية، ولكن بشرط إجراء عملية مستقلة من أجل اختيار مدير عام للمجموعة الجديدة.

ومن جانبها، أرادت شركة «سوني» تعيين إن بي سينغ، رئيس فرعها الهندي، في منصب المسؤول عن الشركة المزمع إنشاؤها بعد الاندماج.

كما أبدت «سوني» قلقا من تراجع النتائج المالية لشركة «زي» منذ الإعلان عن الاندماج قبل أكثر من عامين، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة «فرانس برس».

تُعدّ سوق الترفيه في الهند، التي تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات، من أكبر الأسواق في العالم في هذا المجال، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة مع الانتشار المتزايد للهواتف الذكية في هذا البلد الأكثر تعدادا بالسكان في العالم مع 1.4 مليار نسمة.

ومن شأن فشل صفقة الاندماج أن يجعل «سوني» و«زي» أكثر ضعفا في هذه السوق، في وقت تتفاوض شركة «ريلاينس» الهندية، بقيادة رجل الأعمال الآسيوي موكيش أمباني، على الاندماج مع وحدة ديزني الهندية، بحسب تقارير أوردتها وكالة «بلومبرغ».

وذكرت «ذي إيكونوميك تايمز» أن سوني أبدت أيضا استياء من عدم وضعها مسبقا في أجواء اتفاقية ترخيص استراتيجية لبث مباريات الكريكيت وقعت عليها «زي» مع «ديزني» في العام 2022 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار.