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حريق بمحطة تابعة لأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 03:45 مساء
حريق بمحطة تابعة لأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا
حريق في محطة غاز بروسيا. (CNBC)
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أعلن حاكم منطقة ليننغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، اندلاع حريق في محطة على بحر البلطيق، تابعة لشركة نوفاتك وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا.

وأكد دروزدينكو، عدم وقوع أي إصابات بسبب الحريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست-لوجا، إذ تم إجلاء الموظفين، بحسب «CNBC» عربية.

وليس من الواضح حتى الآن سبب الحريق، لكن السكان في المنطقة سمعوا صوت طائرة مسيرة أعقبها عدة انفجارات.

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وتقع محطة نوفاتك في الميناء الذي يقع على الجزء الروسي من خليج فنلندا على بعد نحو 170 كيلومتراً إلى الغرب من سان بطرسبرغ، و35 كيلومتراً من الحدود مع إستونيا.

ثلاث ناقلات دولية كبيرة
وكانت هناك ثلاث ناقلات دولية كبيرة راسية قرب الحريق، لكن لم ترد تقارير عن أضرار لحقت بها.

وتأسس مجمع أوست-لوجا في 2013 لمعالجة مكثفات الغاز المستقرة وتحويلها إلى النفتا الخفيفة والثقيلة ووقود الطائرات وزيت الوقود وزيت الغاز، ويتيح الميناء تصدير شحنات هذه المنتجات المعالجة إلى الأسواق الدولية.

وعالجت نوفاتك 3.4 مليون طن من مكثفات الغاز المستقرة في المجمع في النصف الأول من 2023 بارتفاع 0.6% مقارنة بذات الفترة من العام السابق لتلك الفترة.

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