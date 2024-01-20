مجلة «سبورتس إيلسترايتد» ستستغني عن أغلبية أفراد طاقم تحريرها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابة الصحافة الأميركية الجمعة أن غالبية أفراد طاقم التحرير في مجلة «سبورتس إيلسترايتد» سيجري الاستغناء عن خدماتهم من جانب مجموعة «ذي أرينا غروب» الناشرة لها، في إطار عملية إعادة هيكلة، ما يعرّض بقاء هذه المؤسسة الصحفية الأميركية العريقة للخطر.

وكتب فرع نيويورك في نقابة الصحفيين (NewsGuild) «أبلغت مجموعة (ذي أرينا غروب) موظفي سبورتس إيلسترايتد اليوم أنها تخطط لتسريح عدد كبير، وربما جميع موظفي المجلة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إلغاء اتفاقية ترخيص بين «أرينا غروب» ومالك حقوق «سبورتس إيلسترايتد»، مجموعة «أوثنتيك براندز غروب» (إيه بي جي) بعدما فوتت الأولى موعداً نهائياً للدفع في نهاية ديسمبر.

ولم تستجب مجموعة «أرينا غروب» ولا «أوثنتيك براندز» لاتصالات وكالة فرانس برس، ومع ذلك، أشار مصدر مطلع إلى أن بعض موظفي «سبورتس إيلسترايتد» سيحتفظون بوظائفهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي بيان، أكدت مجموعة «أرينا غروب» حصول «تخفيض كبير» في قوتها العاملة، والتي تزيد قليلاً على مئة شخص، من دون تحديد حصة «سبورتس إيلسترايتد». وتدير الشركة أيضاً موقعي «ذي ستريت» و«بارايد».

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وفي بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، أكدت مجموعة «أوثنتيك براندز غروب» أن سبورتس إيلسترايتد ستستمر في أنشطتها، من دون توضيح ذلك.

هذه مرحلة جديدة، قد تكون الأخيرة، في مسار انحداري تعيشه مجلة «سبورتس إيلسترايتد»، التي انتقلت ملكيتها بين جهات عدة في السنوات الأخيرة، ليتشابه مسارها التجاري مع مسار الصحافة الورقية المحتضرة.

انتقال «سبورتس إيلسترايتد» إلى عدة مِلكيات

وقد فُصلت «سبورتس إيلسترايتد» والشركة الأم «تايم إنك» لأول مرة عن إمبراطورية «تايم وورنر» في عام 2014، قبل أن يجري شراؤها في عام 2018 من جانب مجموعة «ميريديث كوربوريشن» الصحفية. ثم باعت الأخيرة «سبورتس إيلسترايتد» إلى «أوثنتيك براندز» في عام 2019 مقابل 110 ملايين دولار.

انطلقت «سبورتس إيلسترايتد» في عام 1954، وكانت أول مجلة أميركية تصل إلى عتبة مليون نسخة مباعة أسبوعياً، قبل أن يزداد هذا العدد إلى حوالى 3,5 ملايين نسخة في ذروة انتشار المجلة في بداية التسعينات.

وتشتهر المجلة خارج عالم الرياضة بإصدارها السنوي الشهير «إصدار ملابس السباحة» الذي يضم عارضات أزياء ورياضيات محترفات بملابس السباحة.

لكن في عصر الإنترنت، مع اشتداد المنافسة مع مؤسسات متخصصة بينها خصوصاً «إي اس ب ان» (تلفزيون وراديو وموقع إخباري)، شهدت «سبورتس إيلسترايتد» تراجعاً حتمياً في توزيعها وتأثيرها.

وبحسب المنظمة الإعلامية «ايه ايه ام» (التحالف من أجل وسائل الإعلام المدققة)، انخفضت مبيعات «سبورتس إيلسترايتد» إلى 1,24 مليون أسبوعياً في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.