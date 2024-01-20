صحفيون في «لوس أنجليس تايمز» يضربون عن العمل إثر تهديدات بالتسريح

القاهرة - بوابة الوسط

أضرب الصحفيون النقابيون في جريدة «لوس أنجليس تايمز» عن العمل، الجمعة، بمشاركة 90% من موظفي الجريدة المنتمين إلى نقابات أخرى في الإضراب الموقت، استنكارا لخطة تسريح واسعة النطاق في ظل صعوبات مالية كبيرة تعانيها الجريدة.

وتظاهر الصحفيون للمرة الأولى في تاريخ هذه الجريدة الأميركية، التي أُنشئت قبل 142 عاماً، في سياق أزمة تشهدها الصحافة الأميركية المكتوبة، حسب وكالة «فرانس برس».

- مئات الصحفيين يوقعون رسالة استنكار على تغطية الأحداث في إسرائيل

- صحفيون تونسيون يتظاهرون ضد قمع حرية الإعلام وحبس بعض زملائهم

واعتبر مسؤول نقابي في الجريدة، يُدعى بريان كونتريراس، أنّ «التغييرات في عقدنا التي تحاول الإدارة أن تجعلنا نقبلها مسيئة، ولا يمكن الدفاع عنها».

وأضاف: «إذا كانت الإدارة تعتقد أنّ وضعنا المالي غير قابل للاستمرار فيجب عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، ووضع خطة لإعادة الهيكلة معنا».

كما أضرب 90% من موظفي الجريدة عن العمل، وتجمعوا في حديقة وسط مدينة لوس أنجليس، للتنديد بخطط الإدارة التي تَدرس حالياً إلغاء عدد كبير من الوظائف، وفقاً لـ«كونتريراس»، وبينهم مراسلون من مدن أخرى في الولايات المتحدة، منها العاصمة واشنطن.

وأعلنت إدارة هذه الجريدة الرئيسية في الولايات المتحدة، الخميس، التخطيط لتسريح موظفين، بهدف تقليص موازنتها التشغيلية.

الولايات المتحدة مؤهلة لفقد ثلث صحفها

ولم يجر إعلان عدد الوظائف التي ستُلغى، لكن يمكن أن تطال الخطة نحو مئة صحفي، وفقًا لوسائل إعلام أميركية عديدة، ما يمثل نحو خمس طاقم التحرير في «لوس أنجليس تايمز».

يأتي ذلك بعدما ألغت الجريدة اليومية، التي يملكها الملياردير باتريك سون- شيونغ، 70 وظيفة في يونيو الماضي.

وعلى غرار جرائد تقليدية عديدة، كافحت «لوس أنجليس تايمز» للتكيّف مع التغيّرات التي أحدثها ظهور الإنترنت، لكنها تعاني انخفاض عائدات الإعلانات وتآكل قاعدة مشتركيها.

وقد خسرت الجريدة العام الماضي ما بين 30 - 40 مليون دولار، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لصحفييها.

تواجه الصحافة المكتوبة صعوبات في الولايات المتحدة، وتتسارع وتيرة انقراضها، بحسب أحدث تقرير سنوي صادر عن كلية الصحافة في جامعة «نورث وسترن».

وأُغلقت أكثر من 130 جريدة في العام 2023 بالبلاد أو اندمجت مع أخرى، أي بمعدل جريدتين ونصف الجريدة في الأسبوع، بحسب التقرير. وبحلول نهاية العام 2024، يُتوقع أن تفقد الولايات المتحدة ثلث صحفها في أقل من عشرين عامًا بقليل.