أسعار النفط ترتفع مع توقعات «أوبك» بنمو الطلب العالمي على الخام

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع توقعات منظمة «أوبك» بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين، وتترقب السوق تعطل إنتاج النفط الأميركي وسط موجة برد وكذلك توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 21 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 78.09 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.6%، إلى 72.96 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقالت «أوبك» في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة 1.85 مليون برميل يوميا في العام 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميا، وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها في ديسمبر.