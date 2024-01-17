  • Alwasat News
Atwasat

شركة شحن «إن واي كي» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 08:10 صباحا
شركة شحن «إن واي كي» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر
سفينة «غالاكسي ليدر» يحتجزها الحوثيون في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، 22 نوفمبر 2023. (ا ف ب)
alwasat radio

أكّدت شركة الشحن البحري اليابانية الضخمة «نيبون يوسن»، «إن واي كي لاين»، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر بالكامل.

وقال ناطق باسم «نيبون يوسن» لوكالة «فرانس برس» إنّ الشركة اتّخذت هذا القرار «لضمان سلامة الطاقم».

شركات يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر
وبحسب جريدة نيكاي، فإنّ شركتي الشحن اليابانيتين الرئيسيتين الأخريين «ميتسوي أو إس كيه لاينز» و«كاواساكي كيسن» قرّرتا بدورهما تجنّب العبور في البحر الأحمر تماماً.

ومنذ نوفمبر، كثّف الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية أو أخرى متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، لكن بعد تعرضهم للقصف من جانب القوات الأميركية والبريطانية، أعلنوا أنهم سيستهدفون مصالح وسفن البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تباين أسعار النفط مع اضطراب الطقس في أميركا
تباين أسعار النفط مع اضطراب الطقس في أميركا
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في البحر الأحمر
رئيس وزراء قطر: شحنات الغاز المُسال «ستتأثر» بانعدام الأمن في ...
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات
استطلاع صادم: الذكاء الصناعي يقضي على الأعمال خلال 10 سنوات
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر خشية تعرضها لهجمات
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر خشية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
شركة شحن «إن واي كي» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر
شركة شحن «إن واي كي» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر...
«توتال إنرجي» تفعل بند «القوة القاهرة» في مشروع لها في روسيا بسبب العقوبات الأميركية
«توتال إنرجي» تفعل بند «القوة القاهرة» في مشروع لها في روسيا......
في إشارة إلى واشنطن: بكين تندد من دافوس بـ«الحواجز» التجارية
في إشارة إلى واشنطن: بكين تندد من دافوس بـ«الحواجز» التجارية...
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر خشية تعرضها لهجمات
«وول ستريت جورنال»: «شل» تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر ......
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023...
المزيد