شركة شحن «إن واي كي» اليابانية تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أكّدت شركة الشحن البحري اليابانية الضخمة «نيبون يوسن»، «إن واي كي لاين»، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر بالكامل.

وقال ناطق باسم «نيبون يوسن» لوكالة «فرانس برس» إنّ الشركة اتّخذت هذا القرار «لضمان سلامة الطاقم».

شركات يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر

وبحسب جريدة نيكاي، فإنّ شركتي الشحن اليابانيتين الرئيسيتين الأخريين «ميتسوي أو إس كيه لاينز» و«كاواساكي كيسن» قرّرتا بدورهما تجنّب العبور في البحر الأحمر تماماً.

ومنذ نوفمبر، كثّف الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية أو أخرى متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، لكن بعد تعرضهم للقصف من جانب القوات الأميركية والبريطانية، أعلنوا أنهم سيستهدفون مصالح وسفن البلدين.