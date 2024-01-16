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الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 05:02 مساء
الاقتصاد الصيني يسجل نموا بـ5.2% في 2023
بورصة بكين. (الإنترنت)
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أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في منتدى دافوس الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده سجّل نموًا نسبته نحو 5.2% العام 2023، وفق التوقعات.

يمثل الرقم تحسنًا عن نسبة 3% التي سُجلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي. لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء، وقفا لوكالة «فرانس برس».

وقال لي في خطاب بالمنتدى الاقتصادي العالمي: «انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسَّن العام الماضي». وأضاف: «يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدينا نحو 5.2%، وهو أعلى من الهدف البالغ نحو 5% الذي حددناه مطلع العام الماضي».

الصين تعاني وطأة غياب الثقة 
على الرغم من رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني وطأة غياب الثقة في الأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك. وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية، وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة بأوساط الشباب.

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-  صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 و2024
- صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي

وأضاف لي: «بغض النظر عن الكيفية التي يتغيَّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم». وتابع: «أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر. اختيار السوق الصينية ليس مخاطرة بل فرصة».

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