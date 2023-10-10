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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 و2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 11:14 صباحا
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 و2024
أحد المتاجر في الصين. (أرشيفية: الإنترنت)
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خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.

وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5% خلال 2023 و4,2% العام المقبل، على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الفصلية، أي بتراجع نسبته 0,2 % و0,3 % على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».

- صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي وينتظر نموا بنسبة 2,9% في 2024، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.

فيما رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2,1 % خلال السنة الراهنة و1,5 % في 2024.

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