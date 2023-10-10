صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 و2024...

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5% خلال 2023 و4,2% العام المقبل، على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الفصلية، أي بتراجع نسبته 0,2 % و0,3 % على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو، بحسب وكالة «فرانس برس».
- صندوق النقد يبقي على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي عند 3% للعام الحالي وينتظر نموا بنسبة 2,9% في 2024، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في عدة اقتصادات رئيسية وفق بيانات نشرت الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.
فيما رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2,1 % خلال السنة الراهنة و1,5 % في 2024.
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