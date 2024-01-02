«بتكوين» تتجاوز حاجز الـ45 ألف دولار للمرة الأولى منذ 2022

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت عملة «بتكوين» ارتفاعًا بنسبة 3%، الثلاثاء، لتتخطى بذلك حاجز الـ45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وازدادت قيمة العملة المشفرة «بتكوين» لتصل إلى أعلى مستوى لها في 21 شهرًا حيث بلغت 45386 دولارًا في وقت سابق اليوم. وسجلت زيادة 2% في أحدث تعاملات لتصل إلى 44980 دولارًا، بحسب «يورو نيوز».

وارتفعت «بتكوين» 15% منذ بداية ديسمبر مع اقتراب الموعد النهائي في 10 يناير لصدور قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن هذا الصندوق.

توقعات من ارتفاعها إلى 50 ألف دولار

وهو ما دفع بالمتداولين للاستثمار في أكبر عملة مشفرة ترقبًا للقرار المتوقع بالموافقة، وسط توقعات من احتمالية ارتفاعها إلى 50 ألف دولار بعد ذلك. وارتفعت العملة المشفرة «إيثريوم» 1% إلى 2376 دولارًا.

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ومن المتوقع أن تحقق السوق العالمية للعملات المشفرة تقييمًا بقيمة 4.94 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 12.8%، وفقًا لتقرير لشركة «Allied Market Research».