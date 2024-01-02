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«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 10:44 صباحا
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شعار العملة الافتراضية بيتكوين. (أرشيفية: الإنترنت)
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تخطت، الثلاثاء، عملة «بيتكوين»، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، حاجز 45 ألف دولار، بارتفاع يمثل 3%، للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وكشف موقع «العربية» أن العملة سجلت زيادة 2% في أحدث التعاملات إلى 44980 دولارا. وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الزيادة لأعلى مستوى لها في 21 شهرا، لتلامس الـ45386 دولارا في بداية قوية للعام الجديد.

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وارتفع سعر  «بيتكوين» 15% منذ بداية ديسمبر مع اقتراب الموعد النهائي في 10 يناير لصدور قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن هذه العملة، وهو ما دفع المتداولين للاستثمار في أكبر عملة مشفرة، ترقبا للقرار المتوقع بالموافقة عليها، ووسط توقعات من احتمالية ارتفاعها إلى 50 ألف دولار بعد ذلك.

بينما ارتفعت عملة «إيثريوم» 1% إلى 2376 دولارا.

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