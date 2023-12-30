إلغاء رحلات قطارات «يوروستار» بسبب إغلاق سكك قرب لندن

القاهرة - بوابة الوسط

ألغي عدد من رحلات قطارات «يوروستار»، صباح اليوم السبت، بسبب إغلاق المسالك بالقرب من لندن، وفق ما أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات.

وكتبت مجموعة «يوروستار»، على موقعها الإلكتروني، «بسبب مشكلة في البنى التحتية على الخطّ الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء رحلات عدة قطارات من لندن وإليها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن شأن قرار الإلغاء هذا الذي يأتي في نهاية أسبوع، هي من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة، أن يعرقل تنقّل آلاف الركاب.

«حتّى نهاية النهار»

وأفادت وكالة «بي ايه» البريطانية أن رحلات القطارات ألغيت بسبب فيضان المياه في أحد الأنفاق في جنوب إنجلترا.

- إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب

وألغيت الرحلات «حتّى نهاية النهار»، في حين يتوقّع هطول أمطار غزيرة، وفق المصدر نفسه.

وفي الحادي والعشرين من ديسمبر الحالي، ألغيت أيضا عدّة رحلات لقطارات «يوروستار» بسبب إضراب مباغت عرقل الحركة عبر نفق المانش.