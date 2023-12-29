كيبيك الكندية تتوصل لاتفاق مبدئي مع موظفي القطاع العام بعد أشهر من المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تجمع يضم نقابات تمثل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في مقاطعة كيبيك الكندية، الخميس التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة ما قد يجنب الدعوة لإضراب عام.

وقالت «الجبهة المشتركة»، التي تمثل 420 ألف موظف رسمي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في بيان، إن الجانبين وبعد أسابيع من الاضطرابات توصلا إلى «اتفاق مُقترح من حيث المبدأ»، سيتم التصويت عليه في يناير، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي ذلك غداة إعلان نقابة المعلمين في كيبك التي تمثل 66 ألف موظف في 800 مدرسة عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة بشأن الرواتب وظروف العمل. والمعلمين مضربين عن العمل منذ أكثر من شهر.

إضرابات واسعة في أنحاء كيبيك

لكن نقابة أخرى تتفاوض مع حكومة كيبيك نيابة عن 80 ألف ممرض وغيرهم من موظفي قطاع الصحة، لا تزال تضغط للتوصل لاتفاق.

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ولم تُنشر أي تفاصيل تتعلق بالاتفاق مع «الجبهة المشتركة».

وكان هذا الائتلاف قد نظم إضرابات واسعة في أنحاء كيبيك في نوفمبر وديسمبر، بعد تعثر المفاوضات، وهدد بإضراب عام مفتوح اعتبارا من يناير في حال عدم التوصل لاتفاق قبل نهاية العام. وتطالب النقابات برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.